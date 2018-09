Sollen Autobesitzer an den Kosten beteiligt werden?

Wer zahlt? Bundeskabinett such nach Lösung für die Diesel-Umrüstung

Wie wird die Luft wieder sauber? Bundeskabinett und Autoindustrie arbeiten an einem Maßnahmenpaket, um die Schadstoffbelastung in den Städten nach unten zu schrauben. Dieselabgase gelten als einer der Hauptverursacher. Wie also mit den vielen Diesel-Fahrzeugen umgehen? Welche Fahrzeuge können wie technisch nachgerüstet werden und wer übernimmt die Kosten?

Am Montag hatte die CDU den Einsatz von Steuergeld zur Lösung der Dieselkrise und Vermeidung von Fahrverboten nicht ausgeschlossen. Kanzlerin Angela Merkel kündigte für den kommenden Montag (1. Oktober) eine Entscheidung der Bundesregierung über den Kurs in der Dieselkrise an.

Uns interessiert Ihre Meinung. Ist es in Ordnung, wenn Fahrzeughalter zu Kasse gebeten werden, um ihre Fahrzeuge umzurüsten?