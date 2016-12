Lieblingsautos der Deutschen C-Klasse und Astra schaffen starken Jahresendspurt

Starke Konkurrenz für VW: Zwei Mercedes- und zwei Opel-Modelle fahren im November weit vorne mit. Die ersten drei Plätze gehen dennoch an Top-Seller aus Wolfsburg. Zwei von ihnen haben jedoch mit deutlichen Verkaufsrückgängen zu kämpfen, wie die Top 10 der Zulassungsstatistik zeigt.

Zur Großbildansicht Daimler Mercedes E-Klasse: Nun auch als "T-Modell"-Kombiversion erhältlich

Platz 10: Mercedes E-Klasse

Seit April steht Daimlers Business-Limousine in komplett neuem Anzug bei den Händlern. Unter das Blechkleid packen die Schwaben auf Wunsch all das, was derzeit gut und teuer ist: Vom Mini-Touchpad am Lenkrad über vollanimierte, digitale Instrumente bis hin zu einer Armada an Assistenzsystemen.

Vor kurzem haben die Stuttgarter auch eine Kombi-Version nachgereicht - und die bringt die Absatzzahlen im November kräftig voran: Exakt 4138 neue Fahrzeugbriefe wurden im November für die E-Klasse ausgestellt, zeigt die Neuzulassungsstatistik des KBA. Damit schafft es die E-Klasse nach langer Absenz wieder in die Top 10 - und legt eine Absatzsteigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-November hin. Das freut nicht nur die Vertriebler, sondern wohl auch die Controller bei Mercedes-Benz: Denn je höher das Segment, desto größer die Margen.

