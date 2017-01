Autoabsatz auf 7-Jahres-Hoch Deutsche kaufen Autos wie lange nicht - aber weniger VWs

Zur Großbildansicht DPA Neuwagenkauf in Leipzig: BMW und Daimler konnten 2016 mehr absetzen - Volkswagen nicht

Die gute Kauflaune der Konsumenten hat den Autobauern in Deutschland das beste Absatzjahr seit langem beschert. Da Benzinpreise und Zinsen niedrig waren, stellten sich deutlich mehr Privatkäufer als in früheren Jahren einen Neuwagen in die Garage. Auch das Flottengeschäft mit großen Unternehmen lief nach Branchenangaben gut.

Insgesamt legten die Neuzulassungen 2016 um 4,5 Prozent auf knapp 3,4 Millionen Fahrzeuge zu, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das war der höchste Stand seit 2009, als der Pkw-Absatz durch die Verschrottungsprämie angekurbelt wurde.

Für 2017 sehen Experten allerdings Wolken am Automarkt aufziehen, weil die Preise an den Tankstellen wieder klettern und die Zeit niedriger Zinsen zu Ende gehen dürfte. Peter Fuß von der Unternehmensberatung EY rechnet dennoch mit einem Absatzplus von 2 Prozent, weil die Rabattschlacht zwischen den Herstellern anhält. "Man hat einmal damit angefangen und die Käufer damit verwöhnt", sagte Fuß.

Seit 2010 sind die Preisabschläge der Hersteller nach Berechnungen des CAR-Instituts an der Uni Duisburg/Essen etwa um ein Viertel gestiegen. "Die Autobauer kommen auch in diesem Jahr nicht aus der Rabattmühle heraus", erklärte Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer. Er prognostiziert für dieses Jahr einen Pkw-Absatz zwischen 3,3 und 3,4 Millionen Einheiten.

Im vergangenen Jahr verbuchten fast alle deutschen Automarken Verkaufszuwächse. Zu den wenigen Verlierern gehörte Volkswagen, dessen Absatz im Jahr nach Bekanntwerden der Abgasaffäre um gut 4 Prozent sank. Allein im Dezember brachen die Zulassungen der Marke mit dem VW-Logo laut KBA um 16 Prozent ein. Trotzdem konnten sich die Wolfsburger als Marktführer behaupten.

Der Anteil der Dieselfahrzeuge schrumpfte binnen Jahresfrist um gut zwei Prozentpunkte auf 45,9 Prozent, während Autos mit Benzinmotor stärker gefragt waren

