Systematik unternehmerischer Schludereien Der Fall Audi: Vier Gründe, warum Unternehmen tricksen und manipulieren

Markus Pohlmann Universität Heidelberg

Auch Audi hätte es wissen müssen. Bereits 1973 war der Mutterkonzern VW Börsen-Chart zeigen auffällig geworden, weil sein berühmtestes Auto, der Käfer, Temperatursensoren eingebaut hatte - zur Anpassung der Emissionen - ohne dass diese Anpassung bei der Zulassung angegeben worden wäre. VW ist damals mit 120.000 US-Dollar Strafe davongekommen. 43 Jahre später ist es für VW und Audi Börsen-Chart zeigen nicht mehr so preiswert, zu manipulieren. Auch Audi steht nun am Pranger der US-Justiz. Nicht nur, dass die erste Konsensvereinbarung VW bereits rund 15 Milliarden Euro an Restitutionen gekostet hat, auch die Anklage des Staates New York hat es nun für Audi und VW in sich.

Audi und VW stehen prototypisch für ein Phänomen, das in der Soziologie und Kriminologie "organisationale Devianz" genannt wird. Alle Zutaten sind enthalten. Organisationale Devianz bezeichnet den Sachverhalt, dass das Personal des Unternehmens von formalen Regeln und gesetzlichen Vorschriften zum Vorteil des Unternehmens abweicht und darin den informellen, ungeschriebenen Regeln und Erwartungen des Unternehmens Folge leistet. Organisationale Devianz ist ein Begleitphänomen jeder Organisation, aber nicht jede Organisation greift dabei zu illegalen Mitteln.

Audi und Volkswagen haben aber in diesem Fall getrickst und manipuliert - und sich lange davor gedrückt, dies auch zuzugeben. Erst am 20. September 2015 erfolgte das Geständnis des Konzerns, acht Jahre nach Einführung der Abschalteinrichtungen und fast eineinhalb Jahre nachdem die US-Behörden (Environmental Protection Agency und die California Environmental Protection Agency Air Resources Board) aufgrund einer Studie des ICCT (International Council on Clean Transportation) vom Mai 2014 zu prüfen begannen.

Was sind nun die Zutaten organisationaler Devianz, die auch im Falle von Audi - abgesehen von den technischen Gründen - dazu geführt haben, dass Audi nicht nach den Regeln gespielt hat?

Alle Artikel und Hintergründe zu Abgasskandal

Autoindustrie

Volkswagen

Compliance

Mehr manager magazin Zur Startseite