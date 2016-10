Neue Mercedes-Verkaufsrekorde Mercedes schafft das Triple

Zur Großbildansicht AFP Der Stern ist unter Autokäufern in diesem Jahr begehrt wie nie

Daimler hat im Monat September erstmals mehr als 200.000 Autos mit dem Stern verkauft. Auch auf Quartals- und Jahressicht fahren die Stuttgarter Bestwerte ein. Die Premiumkrone dürfte Daimler-Chef Dieter Zetsche in diesem Jahr nur noch schwer zu nehmen sein.

7





Mercedes-Benz hat das Triple geschafft: Im September, im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten wartet die Daimler-Marke mit dem Stern beim Absatz mit drei Bestwerten auf - "besser als jemals zuvor", wie der Konzern am Freitag berichtet.

Daimler hat dank zahlreicher neuer Modelle im September so viele Pkw ausgeliefert wie in keinem Monat zuvor. Von seinen Marken Mercedes-Benz und Smart lieferte der Dax-Konzern gut 225.000 Fahrzeuge (davon rund 14.000 Smart) aus, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit konnten Mercedes erstmals die Marke von 200.000 verkauften Autos in einem Monat überspringen.

Auch das dritte Quartal habe einen neuen Bestwert erreicht, erklärte Vertriebsvorstand Ola Källenius am Freitag. Inzwischen haben die Schwaben sieben SUV im Angebot, von denen in diesem Jahr bereits rund 520.000 Exemplare zu den Kunden rollten.

Per Ende September erzielte die Marke mit dem Stern ein Plus von knapp 12 Prozent auf fast 1,54 Millionen Stück. Mercedes-Benz dürfte damit seine Position als meistverkaufte Premiummarke weltweit gehalten haben. Vom neuen Stadtflitzer Smart rollten rund 106.000 Neuwagen vom Band, ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor. Unter dem Strich kam die Mercedes-Benz Car Group auf 1,64 Millionen Fahrzeuge

Wachstumsmotor blieb im vergangenen Monat China, wo die Verkäufe um ein Fünftel kletterten. Aber auch am Heimatmarkt Deutschland erzielte Mercedes-Benz einen kräftigen Zuwachs von 17 Prozent. In den USA, dem zweitwichtigsten Markt von Daimler, lagen die Auslieferungen hingegen nur um 1,7 Prozent über dem Vorjahr. Binnen drei Quartalen stagnierte er.

Flaute am US-Automarkt trifft BMW deutlich

rei/Reuters

Alle Artikel und Hintergründe zu Daimler

Mehr manager magazin Zur Startseite