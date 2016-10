Daimler senkt Absatz- und Umsatzprognose Lastwagen kommen Zetsche in die Quere

Zur Großbildansicht DPA Die Pkw-Sparte fährt zwar ein Rekordergebnis ein und ist auch deutlich profitabler geworden. Doch in Nordamerika schwächelt das Geschäft - vor allem bei den Lastwagen

Die Geschäfte bei Daimler liefen gut im dritten Quartal - nur bei den schweren Lastwagen nicht. Da die Lkw-Sparte wohl weiter belastet, muss Daimler seine Erwartungen für Absatz und Umsatz leicht senken. Die Gewinnprognose für das Jahr aber steht.

Daimler Börsen-Chart zeigen hat zwar im dritten Quartal ein Rekordergebnis eingefahren, doch den Ausblick senkt Konzern-Chef Dieter Zetsche. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus dem laufenden Geschäft sei von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf vier Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern mit.

Vor allem die Nachfrage in der Pkw-Sparte sorgte für das Plus. Allerdings stand dem starken Gewinnanstieg in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz ein Einbruch im Lkw-Geschäft um 37 Prozent gegenüber.

Der Konzernumsatz kletterte um 4 Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Der Stuttgarter Autobauer übertraf damit die Erwartungen von Analysten: Von reuters befragte Experten hatten im Schnitt ein bereinigtes Ebit von 3,8 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 38,5 Milliarden Euro prognostiziert. "Damit stellen wir erneut unter Beweis, dass unsere eingeschlagene Strategie richtig ist. Wir werden unseren Kurs konsequent fortsetzen", erklärte Vorstandschef Dieter Zetsche.

USA belasten: Absatz- und Umsatzprognose gesenkt, Gewinnprognose steht

Dennoch nahm der Autobauer seine Erwartungen an Absatz und Umsatz für den Konzern zurück. Bei den Erlösen rechnet Daimler nun nur noch mit dem Vorjahreswert von etwa 150 Milliarden Euro. Als einer der Hauptgründe wird das schwache Lastwagengeschäft vor allem in Nordamerika genannt. Bereits im Frühjahr hatte der Autobauer wegen der Probleme in Nordamerika die Erwartungen für seine Lkw-Sparte zurückgenommen.

"Grund dafür ist die sich abschwächende Nachfrage auf den wichtigsten Truck-Märkten", sagte Finanzchef Bodo Uebber. Daimler macht gut ein Fünftel seiner Umsätze mit Lastwagen. Der Absatz werde nur noch leicht statt deutlich steigen, also um maximal 5 Prozent und nicht mehr um mehr als 5 Prozent, hieß es.

Allein der Umsatz von Daimler Trucks brach im dritten Quartal um 19 Prozent auf 7,9 Milliarden ein, der operative Gewinn sackte sogar um 41 Prozent ab. In Nordamerika hatte Daimler mit 31.400 Fahrzeugen gut 20.000 Lastwagen weniger verkauft. In Brasilien sehe es so aus, als ob ein Boden gefunden worden sei, sagte Uebber. Aber dafür gebe es noch keine harten Belege.

Die Erwartungen für den europäischen Markt nimmt der Hersteller zurück. "In Europa sehen wir einen hohen Preisdruck im Lkw-Markt", sagte Uebber. Unter der schwachen Nachfrage könnten in erster Linie Leiharbeiter zu leiden haben. "Wir haben eine hohe Flexibilität in den Werken und können uns an die Nachfrage anpassen", sagte Uebber.

Daimlers Autogeschäft floriert hingegen unvermindert, auch wenn der Hersteller mit einer etwas schwächeren Marktentwicklung rechnet als bislang. Der Dax-Konzern hatte in den ersten neun Monaten 1,6 Millionen Autos verkauft - ein Plus von 12 Prozent. Der Konzern punktete vor allem mit seinen sportlichen Geländewagen und der neuen E-Klasse. Den stärksten Zuwachs erzielten die Schwaben in der kleinen Sparte Mercedes-Benz Vans. Dank hoher Nachfrage nach der V-Klasse verdiente diese im vergangenen Quartal mit gut 312 Millionen Euro fast zwei Drittel mehr.

Womöglich hat Daimler auch in Punkto Profitabilität BMW abgehängt

Die bereinigte Rendite im Pkw-Geschäft lag mit 11,4 Prozent im dritten Quartal einen Prozentpunkt über dem Vorjahresquartal. Daimler könnte damit nicht nur beim Absatz, sondern auch bei der Profitabilität in diesem Quartal vor den Rivalen BMW und Audi liegen.

Den Jahresausblick ließ Daimler unverändert: Uebber unterstrich, die Gewinnprognose stehe jedoch "trotz volatiler Absatz- und Finanzmärkte". Beim operativen Gewinn peilt der Konzern einen Wert leicht über den knapp 14 Milliarden Euro vom Vorjahr an.

dpa/reuters/kna

Alle Artikel und Hintergründe zu Auto

Mehr manager magazin Zur Startseite