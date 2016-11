Konzern entschuldigt sich Daimler-Top-Manager soll Chinesen als "Bastarde" beleidigt haben

Zur Großbildansicht DPA Empörung in China - ein Daimler-Manager soll Chinas Einwohner als "Bastarde" beleidigt haben (Symbolbild)

Ein deutscher Top-Manager hat in China eine Welle der Empörung in den sozialen Netzwerken ausgelöst, weil er die Chinesen beleidigt haben soll. Der leitende Angestellte der Daimler Lastwagen-Sparte habe während eines Streits auf einem Pekinger Parkplatz die Einheimischen als "Bastarde" beleidigt und beim anschließenden Streit mit Augenzeugen Pfefferspray versprüht, berichteten chinesische Medien am Montag.

Daimler entschuldigte sich in einer Presseerklärung für den Vorfall. Der Inhalt des Streits entspreche auf keinen Fall der Ansicht des Unternehmens. Wenn der Vorfall aufgeklärt sei, würden auch angemessene Maßnahmen getroffen, hieß es in der Erklärung. Da es sich um einen privaten Streit gehandelt habe, wolle man ihn zunächst nicht weiter kommentieren, sagte eine Daimler-Sprecherin in Peking. Die Mitteilung identifizierte den Manager nicht - laut "People's Daily" soll es sich um Rainer Gärtner handeln, berichtet Reuters. Er leitet Daimlers China-Geschäft mit Trucks und Bussen.

Online-Kommentare: Vorfall wirft kein gutes Licht auf Deutschland

Laut "People's Daily" habe Gärtner bei einem Streit auf einem Parkplatz in Beijings nördlichen Shunyi-Bezirk gesagt, er sei erst ein Jahr in China, "die erste Sache, die ich hier gelernt habe, ist: Alle ihr Chinesen seid Bastarde." Passanten, die Gärtners Kontrahenten verteidigten, habe er mit Pfefferspray besprüht.

Von wem die Aussagen des Managers veröffentlicht wurden, war nicht bekannt. In den sozialen Netzwerken attackierten viele Nutzer den Manager, mehrfach verbunden mit persönlichen Drohungen sowie der Veröffentlichung von Name, Adresse und Nummernschild. Er solle sich dafür offiziell entschuldigen, hieß es unter anderem auf Weibo. Andere Nutzer kommentierten, dass dieses Verhalten kein gutes Licht auf Deutschland und Ausländer in China werfe.

Im September hatte zuletzt ein Vorstand der Deutschen Bahn mit einem Ausraster für Schlagzeilen gesorgt: Weil er betrunken einen Taxifahrer geschlagen und sein Auto demoliert hatte, verurteilte ein Gericht aus Singapur damals Jochen Thewes, Chef der Logistiktochter DB Schenker, zu zwei Wochen Gefängnis.

luk / dpa, reuters

