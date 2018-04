Die Deutsche Bank liefert zu Beginn der Dividendensaison dagegen ein Beispiel, wie man es nicht macht: Während die Dividende nach dem dritten Verlustjahr in Folge (und zwei Jahren mit Null-Dividende) nur 11 Cent je Aktie betägt, steigen die Boni für die Banker der Deutschen Bank auf 2,3 Milliarden Euro. Damit sind die Ausschüttung an die eigenen Mitarbeiter zehnmal so hoch wie die Ausschüttung an die Aktionäre (Dividendensumme 230 Millionen Euro). Eine solche Dividendenpolitik dürfte kaum neue Aktionäre anlocken, zumal zahlreiche Dax-Konzerne ihre Dividende deutlich steigern ...