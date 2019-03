Der Autoabsatz in China wird im laufenden Jahr wohl stagnieren. Geely-Chef und Daimler-Großaktionäre Li Shufu sagt Autobauern im Reich der Mitte härteste Zeiten voraus und rechnet sogar mit Pleiten auf dem weltgrößten Automarkt.

Chinas Automarkt steht nach Einschätzung des Chefs der Volvo-Mutter Geely vor einem massiven Umbruch. Diese Phase des Wandels werde in den nächsten drei bis fünf Jahren von Restrukturierung und auch Firmenpleiten geprägt sein, warnte der Chef der chinesischen Geely-Holding, Li Shufu, am Mittwoch am Rande des Volkskongresses in Peking.

Die Volksrepublik ist der größte Automarkt der Welt. Für 2019 rechnet der Automobilverband in China mit einem in etwa stagnierenden Absatz, nachdem der Markt im Reich der Mitte voriges Jahr um 6,8 Prozent geschrumpft war. China macht der Handelsstreit mit den USA und die Eintrübung der Weltkonjunktur zu schaffen. Auch der schwedischen Geely-Tochter Volvo setzt der Konflikt zu.

Die Wirtschaftslenker in Peking wollen allerdings die Ausgaben der Chinesen für Fahrzeuge ankurbeln. Dazu passt, dass der Volkskongress nun im Kampf gegen die Konjunkturabkühlung beschloss, den Binnenkonsum anzukurbeln. Die Parlamentarier wollen dafür sorgen, dass die Einkommen im städtischen und ländlichen Raum steigen.

Volkswagen will die Gunst der Stunde nutzen, um mit günstigen Modellen insbesondere jüngere Kunden in China anzusprechen. VW will im September mit dem chinesischen Partner FAW die Marke "Jetta" starten, deren Fahrzeuge je nach Modell in einer Spanne von umgerechnet knapp unter 10.000 Euro bis 15.000 Euro zu haben sein werden. Später könnten auch Elektroautos hinzukommen.

Tatsache ist aber auch, die Wachstumsaussichten für Chinas Wirtschaft in diesem Jahr sind so schwach wie schon lange nicht mehr. Lediglich zwischen 6,0 bis 6,5 Prozent werde das Sozialprodukt (BIP) im laufenden Jahr steigen - diese wäre das schwächste Wachstum seit gut drei Jahrzehnten. Schon 2018 hatte sich das Plus in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf 6,6 Prozent abgeschwächt. China hatte über viele Jahre zweistellige Zuwachsraten seiner Wirtschaft ausgewiesen.

