Li Shufu Großaktionär Geely will Daimler in Allianz drängen

Man kann nicht sagen, dass Dieter Zetsche seinen neuen Großaktionär Geely gerade mit offenen Armen empfangen hätte. Eher professionell und unterkühlt reagierten die Stuttgarter seinerzeit auf die Tatsache, dass sich Geely-Chef Li Shufu 10 Prozent der Daimler-Aktien zusammengekauft hatte.

Schon seit geraumer Zeit versucht der chinesische Milliardär, die europäische Autoindustrie aufzumischen. Den Einstieg 2011 beim schwächelnden Autobauer Volvo belächelten die Wettbewerber zunächst, mussten aber schnell feststellen, dass Shufu die Übernahme zu einem Erfolg führte. Beteiligt ist Shufu auch am gleichnamigen schwedischen Lkw-Bauer, am malaysischen Hersteller Proton, dem Start-Up für fliegende Fahrzeuge Terrafugia und dem Hersteller der traditionellen schwarzen Londoner Taxis.

"Zahlreiche Akquisitionen" böten beträchtliche Chancen für Technologien, niedrigere Kosten und neue Märkte, ist Shufu überzeugt. Will der Tausendsassa jetzt auch Daimler in eine vertiefte Allianz drängen? Es scheint fast so.

"Wir müssen aktiv die Möglichkeit umfangreicher Allianzen ausloten, anstatt uns der Realität zu entziehen und den Kopf in den Sand zu stecken", schreibt Li in einem Beitrag für die "FAZ" (kostenpflichtig) und ruft zur Prüfung von Partnerschaften auf: "Wenn eine mögliche Partnerschaft den Anforderungen von Gesetzen und Verordnungen entspricht, kann und sollte jede bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit von beiderseitigem Nutzen diskutiert werden."

Traditionelle Autobauer benötigten ein Selbsterwachen, heißt es schon ein wenig missionarisch in dem Beitrag. "Diejenigen, die bereit sind, sich zusammenzuschließen, um proprietäre digitale Plattformen zu schmieden, die von ihren verschiedenen Marken gemeinsam genutzt werden können, werden ein Erfolgsrezept haben, da unsere Branche immer härter umkämpft wird."

