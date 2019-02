Es ist seine letzte Jahresbilanz als Daimler-Chef, und die fällt nicht gut aus. Dieter Zetsche muss einen deutlichen Gewinneinbruch bei stagnierenden Umsätzen für 2018 mitteilen. Der Ausblick stimmt nicht optimistisch: Die deutlich gefallene Rendite im Pkw-Geschäft werde im laufenden Jahr bestenfalls leicht steigen. "Damit können und wollen wir nicht zufrieden sein", sagt Zetsche.

Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler Börsen-Chart zeigen hat nach einem Gewinneinbruch im Vorjahr seine Dividende gekappt. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr mit 3,25 Euro je Papier 40 Cent weniger Ausschüttung erhalten als im Vorjahr, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit.

Weil der Zollstreit zwischen den USA und China auf die Gewinne drückte und unter anderem Dieselrückrufe, das früher verwendete Kältemittel R134a und die Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchsstandards WLTP belasteten, war der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn um 29 Prozent auf 7,25 Milliarden Euro eingebrochen. Anleger zeigten sich enttäuscht: Die Aktie von Daimler Börsen-Chart zeigen gab vorbörslich 1,5 Prozent auf 52,10 Euro nach.

Die Umsätze konnte Daimler vor allem dank der Lastwagensparte um 2 Prozent auf 167,36 Milliarden Euro steigern. "Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind", sagte der scheidende Konzernchef Dieter Zetsche. Er übergibt bei der Hauptversammlung im Mai die Führung an Entwicklungschef Ola Källenius.

Die am Kapitalmarkt vielbeachtete Umsatzrendite in der Pkw-Sparte Mercedes-Benz sank um 1,6 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Viel traut sich Daimler hier im laufenden Jahr wohl nicht zu: Soll die Kennzifffer, die den Anteil vom operativen Gewinn am Umsatz anzeigt, 2019 doch lediglich zwischen 6 und 8 Prozent liegen. In der Regel peilt der Konzern hier einen Wert von 8 bis 10 Prozent an. "Damit können und wollen wir nicht zufrieden sein", kommentierte Zetsche. "Deshalb haben wir begonnen, umfassende Gegenmaßnahmen zu erarbeiten."

Ausgaben und schwächeres Pkw-Geschäft: Operativer Gewinn bricht ein

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging unerwartet kräftig um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zurück. Der Autokonzern gab neben den Sonderkosten viel Geld für neue Modelle und neue Technik wie Elektroantriebe aus. In der ebenfalls wichtigen Trucksparte lief es hingegen besser als im Vorjahr. 2019 soll hingegen neben Absatz und Umsatz auch der operative Gewinn leicht steigen.

Nicht nur Aktionäre, auch die Mitarbeiter bekommen weniger

Daimler will seinen Mitarbeiter nach dem Gewinneinbruch auch deutlich weniger Prämie zahlen. Die rund 130.000 Tarifbeschäftigten des Konzerns erhalten in diesem Jahr nur 4965 Euro Ergebnisbeteiligung nach 5700 im Vorjahr, teilte Daimler weiter mit.

Grundlage für die Ermittlung der Prämie ist eine Berechnungsformel, die den Gewinn vor Zinsen und Steuern und die Umsatzrendite miteinander verknüpft.

Betriebsbedingte Kündigungen sind bei dem Konzern zumindest bei der Stammbelegschaft in Deutschland erst einmal ausgeschlossen. Der Betriebsrat hatte 2017 eine neue Jobsicherung bis Ende 2029 ausgehandelt. Weltweit beschäftigte der Konzern zuletzt knapp 300.000 Mitarbeiter.

