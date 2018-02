Europas größte Sportmarke hatte den Anlegern fest versprochen, bis Ende Juli dieses Jahres eine Frau in den Vorstand zu berufen. Im Mai setzte CEO Kasper Rorsted das Versprechen um und holte Karen Parkin an seine Seite. Sie verantwortet bereits seit drei Jahren das Personalressort.

Mit Parkin erhält "Human Resources" erstmals Vorstandsrang bei Adidas, bislang waren die Personaler unter dem Finanzvorstand aufgehängt. Ein Beweis der Wertschätzung für Parkin. Die Tochter eines britischen Journalisten mit amerikanischem Pass arbeitet erst seit 2014 in Herzogenaurach, zuvor war sie am US-Sitz in Oregon für das Lieferkettenmanagement zuständig. Seit 20 Jahren gehört sie zur Adidas-Mannschaft. Den globalen Sportartikler weiblicher zu machen zählt zu Rorsteds erklärten Zielen, genauso wie die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Dabei setzt er nun voll auf die studierte Lehrerin.

Die gilt als zupackend und offen für Veränderungen. Sie will nicht zugucken, wie sie von anderen Marken abgehängt wird. Parkins wichtigste Aufgabe besteht darin, Adidas als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen, etwa durch eine selbstverantwortliche Gestaltung der Arbeitszeit. Und so freut sie sich, wenn sie ihre Mitarbeiter vor dem Fenster Tennis spielen sieht.