China ist nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bereit, die bei deutschen Autobauern gefürchtete Produktionsquote für E-Autos zu lockern. Er gehe davon aus, dass "der Deal zur Elektromobilität steht", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch zum Auftakt seiner Chinareise in Peking. Ursprünglich hatte Chinas Regierung geplant, bereits ab kommenden Jahr eine strenge Produktionsquote für Autos mit alternativen Antrieben einzuführen.

Bis zu acht Prozent der verkauften Autos hätten demnach von Elektromotoren oder Hybridantrieben aus Elektro- und Verbrennungsmotoren angetrieben werden müssen. Bei Nichterfüllung hätten Strafen im Raum gestanden.

Unklar ist nach wie vor, wie die Entschärfung des geplanten Gesetzes im Detail aussieht. Im Gespräch war sowohl eine Verschiebung um ein Jahr als auch eine zunächst geringere Quote. Ebenfalls stand ein Verzicht auf den Zwang zur Ansiedlung von Forschung und Entwicklung im Raum. Damit würden insbesondere die deutschen Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen , BMW Börsen-Chart zeigen sowie Volkswagen Börsen-Chart zeigen und die VW -Tochter Audi Börsen-Chart zeigen mehr Zeit kriegen, um bei ihrer E-Modellpalette nachzubessern.

Gabriel forderte in Peking zudem faire Bedingungen für deutsche Autohersteller: "Was wir wollen ist, dass (VW) bei öffentlichen Ausschreibungen, bei der Frage der Zulassungen genauso behandelt wird wie chinesische Anbieter", sagte der Minister beim Besuch eines Forschungs- und Entwicklungszentrums der Wolfsburger. Das Thema werde in den kommenden Wochen auch bei den Besuchen von Chinas Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin eine Rolle spielen. Er sei zuversichtlich, dass es schon vorher Fortschritte geben werde.

