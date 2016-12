Chinas größter Elektroauto-Hersteller will Monorail-Züge bauen E-Auto-Bauer BYD träumt nun von ... Einschienen-Bahnen!

BYDs Elektroauto-Bestseller Qin: Werden künftige Monorail-Züge auch so schick präsentiert?

Eigentlich, so würde man denken, läuft es derzeit bestens für BYD Börsen-Chart zeigen. Der chinesische Batterie- und Fahrzeughersteller, mit dem Daimler kooperiert und an dem Starinvestor Warren Buffett Anteile besitzt, war im vergangenen Jahr der größte Elektroauto-Produzent der Welt. Rund 60.000 reine E-Fahrzeuge und Plugin-Hybride setzten die Chinesen laut Zahlen der Beratungsagentur Innovev im Jahr 2015 ab, 10.000 mehr als etwa Tesla und Mitsubishi. Weltgrößter Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus ist das Unternehmen, dessen Kürzel für den schönen Unternehmensnamen Build Your Dreams steht, schon länger.

Vor einigen Monaten hat sich die Batterietochter des koreanischen Samsung-Konzerns bei den Chinesen eingekauft. Der Fahrtdienst Uber ordert Elektroautos von BYD. In Ungarn baut BYD eine Fabrik für Elektrobusse, mit denen die Chinesen Daimler angreifen wollen. Genug zu tun also für einen Konzern, dessen Erfolg in den vergangenen Jahren alles andere als ausgemacht schien.

Doch BYD-Gründer Wang Chuanfu reicht das nicht. In China machen BYD zahlreiche neu gegründete Elektroautohersteller das Leben schwer. Und so beschreitet der Milliardär nun einen anderen Wachstumspfad: Er sieht den Markt für Monorail-Bahnen als neues, profitversprechendes Segment für BYD - und sucht dafür nun Käufer außerhalb China. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, stellte Chuanfu kürzlich auf einer Stadtentwicklungs-Konferenz in Mexiko BYDs Einschienenbahn-System vor.

"Wir wollen ein anderes BYD bauen"

Schienenfahrzeuge und Elektroautos, wie passt das nun zusammen? Laut Chuanfu bestehen dabei Überschneidungen. Das Monorail-Geschäft könne BYDs Vorsprung bei Akkus und im Elektromotorenbau besser erschließen, schrieb Chuanfu auf Anfrage von Bloomberg. "Mit unserer Expansion ins Eisenbahn-Geschäft wollen wir ein anderes BYD bauen", drückte es Chuanfu aus.

Bereits vor einigen Monaten hatte Chuanfu erklärt, dass BYD in den Monorail-Bau einsteigen wolle. Die Einschienenbahnen hätten mehrere Vorteile für kleinere Städte, erklärte er damals: Ihre Hochbahn-Schienen lassen sich auch zwischen Straßenteilern verlegen. Dadurch seien sie deutlich günstiger und geeigneter für kleinere Städte als etwa der Bau teurer U-Bahnen. Das Monorail-Geschäft taxiert Chuanfu auf bis zu 14,5 Milliarden Euro Erlöse - allerdings ohne einen Zeitrahmen zu nennen. Nach heutigem Stand würde das den BYD-Jahresumsatz verdoppeln.

Die Eile für das neue BYD-Standbein kommt nicht von ungefähr. Denn vom aktuellen Elektroauto-Boom in China profitiert BYD zwar. Doch die nahe Zukunft könnte für das Unternehmen hart werden. Zum einen ermuntert die chinesische Regierung Unternehmen außerhalb der Autobranche, in den Bau von Elektroautos einzusteigen. Fünf Firmen haben in letzter Zeit die staatliche Erlaubnis zum Bau von Elektroautos erhalten.

Erste Teststrecke auf dem unternehmenseigenen Campus

Zum anderen arbeiten die Beamten laut Bloomberg an Gesetzen, die Hersteller von winzigen und langsamen Elektroautos legalisieren sollen. Diese Fahrzeuge werden vor allem in den ländlichen Regionen Chinas genützt - und sind für wenige tausend Euro zu haben. BYD fürchtet offenbar, dass diese Hersteller den Markt mit billigen Elektroautos überfluten.

Groß eingestiegen ins Monorail-Segment ist der Konzern allerdings noch nicht. Laut Chuanfu ist BYD in Gesprächen mit mehreren chinesischen Städten. Zudem hat BYD mit einem Immobilienentwickler vereinbart, den Einsatz von Monorails in dessen Hausprojekten zu untersuchen.

Eine BYD-Monorail-Strecke gibt es aber immerhin bereits. Auf dem unternehmenseigenen Campus in Shenzen fährt ein Einschienen-Zug nun auf einer 4,4 Kilometer langen Strecke. In Betrieb genommen wurde die Anlage erst im Oktober.

