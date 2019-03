Die Idee hatte durchaus Charme, war allerdings gewürzt mit einer Prise Irrwitz: Nach jahrzehntelangen Dornröschenschlaf sollte die Automarke Borgward ab 2015 eine Wiederbelebung im Turbo-Tempo hinlegen. Auf Jahrzehnte durchfinanziert sei man, tönte der damalige Borgward-Chef Karlheinz Knöss im März 2015 gegenüber manager-magazin.de. Eine "erschwingliche Premium-Marke" sollte Borgward werden, im Jahr 2020 wolle man bereits 800.000 Auto jährlich produzieren.

Finanzieren sollte das Comeback der chinesische Lkw-Hersteller Beiqi Foton. Foton erwarb für kleines Geld die Rechte an einer deutschen Traditionsmarke, die 1961 in die Pleite gerutscht war. Die unübersehbaren Verweise auf deutsche Ingenieurskunst und Autotradition sollte die Chinesen zum Borgward-Kauf animieren. Anfangs schien der abenteuerliche Plan aufzugehen: Die ersten neuen Borgward-Modelle seit den 1960er-Jahren, zwei SUVs, erhielten passable Kritiken und verkauften sich durchaus ordentlich.

Comeback-Story geriet ins Stocken

Borgward wollte sogar eine Fabrik in Bremen, dem ehemaligen Hauptsitz der Firma, hochziehen, und seine Autos auch in Europa in zumindest fünfstelligen Stückzahlen verkaufen.

Doch die Comeback-Story der einst so glanzvollen Marke bekam im Eiltempo unschöne Kratzer: Im vergangenen Jahr schwächelte der chinesische Neuwagenmarkt, und das traf Borgward offenbar mit voller Härte. Das Interesse an der Marke erlosch in China, wo Dutzende Automarken um Käufer buhlen, schnell. Die Verluste wuchsen, Hauptfinancier Foton verlor die Geduld - und reichte einen Großteil seiner Anteile weiter: Zu Jahresanfang übernahm chinesische Firma Ucar, ein Spezialist für Mitfahrdienste und Kurzzeitmieten, 67 Prozent an Borgward für rund 508 Millionen Euro.

Drei Monate später ist über die Ucars Pläne für Borgward kaum etwas bekannt, berichtet die Neue Zürcher Zeitung nun. Ucar bietet in China Chauffeurdienste an, via App können Kunden einen Wagen samt Fahrer bestellen. Eines unterscheidet Ucar aber deutlich vom US-Start-up Uber: Ucar stellt seinen Fahrern die Wagen, die Autos kommen laut Berichten eher aus dem Premiumsegment. Zudem betreibt Ucar auch eine Internet-Autoverkaufsplattform und ein Reiseportal.

Krisenzeichen auch in Deutschland unübersehbar

Damit macht Ucar Gewinne. Doch so tiefe Taschen wie Foton, das 2017 einen Umsatz von 52 Milliarden Dollar und einen Gewinn 111 Millionen Dollar auswies, hat Ucar aber nicht: Im vergangenen Jahr kam Ucar laut NZZ auf einen Umsatz von 5,9 Milliarden Yuan (782 Millionen Euro) und einen Reingewinn von 270 Millionen Yuan (36 Millionen Euro).

Dabei bräuchte Borgward kräftig Starthilfe in China, seinem eigentlichen Heimatmarkt. Von Januar bis November vergangenen Jahres verkaufte Borgward dort gerade mal 33.000 Fahrzeuge. In den beiden Jahren zuvor kam Borgward hingegen auf insgesamt rund 100.000 abgesetzte SUVs.

Auch in Deutschland sind die Krisenzeichen seit Monaten unübersehbar: Ein ursprünglich geplanter Deal mit dem Autovermieter Sixt über den Verkauf von Borgward-Neuwagen platzte, seit Mitte 2018 verkauft Borgward sein ab 44.000 Euro erhältliches SUV-Modell BX7 via Internet in Eigenregie. Borgwards Erwartungen für den hart umkämpften deutschen Markt waren von Anfang an niedrig, aber der Anlauf ist noch niedertouriger ausgefallen als befürchtet. Insidern zufolge hat die Marke mit dem Rhombuslogo hierzulande bisher höchstens eine dreistellige Zahl an Fahrzeugen verkauft.

Kein Wunder also, dass der Bau der geplanten Borgward-Fabrik in Bremen seit Monaten auf Eis liegt. Für die Fabrik hatte sich Borgward vor gut eineinhalb Jahren ein Grundstück bei der Bremer Wirtschaftsförderung reserviert, passiert ist bislang nichts. Im Dezember lief die Reservierung aus. Doch laut einem Bericht des "Weser-Kurier" halten die Bremer das Grundstück weiterhin für Borgward bereit - auf Bitte des Borgward-Investors.

In China sollen Concept-Stores die Wende bringen

An seinem Stuttgarter Hauptsitz soll Borgward soll Borgward laut dem "Weser-Kurier" Stellenstreichungen planen, Borgward wollte sich dazu gegenüber der Zeitung nicht äußern. Ein Rückzug aus Deutschland sei aber "definitiv nicht geplant", versicherte ein Borgward-Sprecher dem Blatt.

Verunsichert dürften die wenigen hundert Mitarbeiter in Stuttgart aber bereits sein. Denn im vergangenen Jahr haben sie gleich zwei Chefwechsel erlebt. Der erst im Juli neu berufene Vorstandschef Philip Koehn, ein früherer Entwicklungschef bei Rolls-Royce, warf bereits im November das Handtuch. Ihm folgte Xiuzhan Zhu nach, ein gebürtiger Chinese, der aber seit rund 20 Jahren in Deutschland lebt und laut Borgward-Angaben seit dem Neustart 2015 für den wiederbelebten Autohersteller arbeitet.

Der neue Borgward-Mehrheitseigentümer Ucar ist laut Berichten an mehreren chinesischen Autoherstellern beteiligt, deren Schwerpunkt auf E-Autos liegt. In China verkauft Borgward Plugin-Hybridversionen seiner Modelle, ein rein batteriegetriebenes SUV-Modell soll im Lauf des Jahres 2019 auf den Markt kommen. Gegenüber chinesischen Medien hat Ucar erklärt, dass man Borgward-Modelle künftig anders verkaufen will: In kleineren Schauräumen in Innenstädten statt über klassische Händler. Der Ansatz ähnelt dem Konzept des Elektroauto-Pioniers Tesla, der einen größeren Teil seiner Showrooms allerdings nun schließen will.

Ganz neu ist dieser Absatzweg für Borgward nicht, schließlich wollte die Automarke in Deutschland genau mit diesem Konzept punkten. Ende 2016 kündigte Borgward den Aufbau eines Vertriebsnetzes in Deutschland an - mit sogenannten Brandcentern, also Konzeptstores in Innenstadtlagen. 20 bis 30 solcher Showrooms, hieß es damals, solle es in Deutschland geben.

Bislang gibt es wohl nur einen: In Stuttgart, am Hauptsitz des Unternehmens.