Ohne ausreichend Tankstellen für Elektroautos könnten die milliardenschweren E-Autopläne der deutschen Autobauer platzen. BMW und Co machen daher jetzt Tempo und wollen zumindest deutsche Autobahnen mit Schnellladesäulen ausstatten. Auch der Stromriese Vattenfall will jetzt verstärkt ausbauen.

Zweifelsohne, Deutschlands Autobauer stehen unter Strom. Volkswagen als größter Massenhersteller etwa will den Anteil seiner Elektroautos bis 2025 auf ein Viertel seines Absatzes hochschrauben. Damit könnte der VW zwischen zwei und drei Millionen E-Autos jährlich verkaufen. Daimler will zum selben Zeitpunkt zehn E-Stromer im Angebot haben.

Deutschland Elektroauto-Pionier BMW hat unlängst den Startschuss zur E-Auto-Massenproduktion ausgerufen und will zahlreiche bestehende Modelle ebenfalls mit einem Elektromotor ausstatten. An Modellen wird es also nicht fehlen.

Auch jetzt schon könnten die Käufer bei den E-Stromern zugreifen, tun es aber trotz 4000 Euro hoher Kaufprämie nicht. Ein Grund dürfte ist sicher die mangelnde Ladeinfrastruktur in Deutschland. Wer mehr als Kurzstrecke und Stadtverkehr will, der muss längere Strecken mit seinem Elektroauto schon sehr genau planen. Wo gibt es passende Anschlüsse? Wie dauert der Ladevorgang?

Das verunsichert die Kunden zusätzlich, und könnte die milliardenschweren E-Auto-Pläne ad absurdum führen, wenn sich nicht bald ein flächendeckendes Elektroauto-Tankstellennetz über Deutschland ausbreitet.

Derzeit stehen mal gerade 5000 Ladestationen zur Verfügung, die meisten davon in Metropolen und eben nicht in der Fläche. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hatte zwar vor knapp einem halben Jahr angekündigt eben diese flächendeckende Ladeinfrastruktur zu schaffen und 15.000 zusätzliche Ladesäulen in ganz Deutschland aufzubauen.

Doch Volkswagen, BMW und Co geht das offenbar viel zu langsam. Die deutschen Hersteller wollen jetzt schnellstmöglich zumindest auf deutschen Autobahnen ein flächendeckendes Schnell-Ladenetz installieren. Dazu liefen bereits Gespräche mit mit dem führenden Tankstellen-Betreiber Tank+Rast, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Das Netz solle bereits bis spätestens 2018 stehen, weil die Autobauer dann eben mit neuen Elektroauto-Modellen auf den Markt kommen. Mit sogenannten CCS-Steckern, über die auch elektrische Busse und Lkw angeschlossen in Zukunft werden können, soll der Ladevorgang dann nicht viel länger als eine halbe Stunde dauern.

Doch auch Stromversorger haben mittlerweile die fehlende Ladeinfrastruktur längst als Chance für ihr Unternehmen erkannt. So hat mit Vattenfall einer größten Stromerzeuger Europas vor wenigen Tagen erst den Start seines Elektroauto-Ladenetzwerks "inCharge" angekündigt.

Der Konzern will damit die rund 2800 bestehenden Ladepunkte, die sich vornehmlich auf Schweden, die Niederlande und Deutschland verteilen, um mehrere tausende Ladestationen in Nordeuropa ergänzen. Auf diesem Weg und dass zusätzlich tausende Stationen teilnehmender Partner verfügbar gemacht werden sollen, könnte eines der größten Ladenetze für Elektrofahrzeuge in Nordeuropa entstehen, hatte Susanna Hurtig, Leiterin von Vattenfall Nordic e-mobility erklärt.

