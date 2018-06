Batteriezellen für Elektroautos aus China BMW besiegelt milliardenschwere Allianz mit CATL

Der Autobauer BMW will die Batteriezellen für die Elektroautos der kommenden Generation beim chinesischen Batterie-Riesen CATL ordern. "Wir haben gerade einen Milliardenauftrag an den chinesischen Batterieproduzenten CATL vergeben", sagte Vorstandschef Harald Krüger dem "Handelsblatt". Mit CATL habe BMW sehr früh eine Partnerschaft begonnen und sich auch für den Bau eines Werkes in Europa eingesetzt. Tatsächlich ist BMW in China schon seit einiger Zeit Kunde von CATL. In Europa kooperiert BMW stattdessen mit Samsung.

"CATL wird ein Werk in Europa errichten", sagte der Manager dem Blatt weiter. Seit mehreren Wochen ist eine Fabrik von CATL in Thüringen im Gespräch, Landeswirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hatte entsprechende Gespräche bestätigt, wie manager magazin Online berichtete. Schon seit längerer Zeit gilt dabei der Raum Erfurt als Favorit.

BMW will die CATL-Batteriezellen demnach für die geplante Stromlimousine "inext" einsetzen, die 2021 auf den Markt kommen soll. "Dabei handelt es sich um Zellen der fünften Generation, die wir gemeinsam entwickelt haben", sagte Krüger. Bis auf die Zellen für die Batterien bleibe die gesamte Wertschöpfung des Elektroantriebs "in unserer eigenen Prozesskette", betonte der BMW-Chef.

Asiatische Konzerne gelten bei der Batteriezellfertigung als führend, deutsche Autobauer setzen eher auf die Kompetenz beim Zusammensetzen der Zellen zu Batteriepacks für die künftigen Elektroautos. Volkswagen Börsen-Chart zeigen testet darüber hinaus die Batteriezellfertigung in einem Pilotbetrieb in Salzgitter. BMW Börsen-Chart zeigen baut ebenfalls eine Batteriezellenforschung auf, um den Herstellungsprozess und die Anforderungen an die Zellen zu verstehen. Daimler Börsen-Chart zeigen montiert im sächsischen Kamenz Batterien und baut die Produktion dort aus.

BMW plant neben CATL auch weiter mit anderen Batterieherstellern. "Wir werden auch mit Samsung Börsen-Chart zeigen weiter gut zusammenarbeiten", sagte Krüger. "Wir brauchen mehrere Lieferanten, denn wir haben 25 elektrifizierte Modelle bis zum Jahr 2025 in der Pipeline. Zusätzlich sichern wir uns langfristig für die entsprechenden Rohstoffe ab."

Volkswagen will insgesamt für 50 Milliarden Euro Batteriezellen bei den Herstellern ordern und hat mit 40 Milliarden Euro einen Gutteil des Budgets schon verplant. Zuletzt hatte VW mitgeteilt, in das US-Start-up Quantum Scape 100 Millionen Dollar zu investieren. Das Unternehmen ist auf Batterieentwicklung spezialisiert, VW will mit dessen Hilfe eine Feststoff- Elektroautobatterie der nächsten Generation entwickeln.

Krüger bestätigte noch einmal die Aussage, die er im Gespräch mit manager magazin sagte, 2020 die Marke Mercedes überholen zu wollen. "Ich will natürlich die Nummer eins sein", sagte er dem Blatt. Entscheidend sei, an welchen Kriterien die Nummer-eins-Position festgemacht werde. Es sei einfach, mehr Autos zu verkaufen. Das allein reiche aber nicht. "Wenn wir das Volumen einseitig optimieren, dann killen wir gleichzeitig die Profitablität. Oder wir investieren nicht mehr richtig in die Zukunft".

Zuletzt hatte BMW bei der Bekanntgabe der Absatzzahlen von Mai von einem Rückgang um 1,8 Prozent gesprochen. Als Grund hatte der Autokonzern geringere Verkäufe in China und Deutschland angeben. Damit war BMW weiter hinter die Marke Mercedes zurückgefallen.

