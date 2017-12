Abgasskandal Deutsche Umwelthilfe wirft BMW Abgasmanipulation vor

Zur Großbildansicht BMW AG Bei einem neuen BMW 320d (hier eine älteres Modell) will die Deutsche Umwelthilfe im Straßentest extrem hohe Stickoxidwerte gemessen haben

BMW weist Vorwürfe der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurück, der Autobauer habe in einem Diesel-Modell eine Abschalteinrichtung eingesetzt. Die Deutsche Umwelthilfe spricht aber von "klaren Indizien".

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft im Dieselskandal nun auch BMW vor, Abgassoftware manipuliert und illegale Abschalteinrichtungen in die Abgasreinigung seiner Fahrzeuge eingebaut zu haben. Messungen der DUH hätten ergeben, dass die Emissionen von Stickoxiden bei einem neuen BMW 320 Diesel bei Messungen auf der Straße bis zu sieben Mal so hoch lagen wie im Labortest nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), berichten der "Tagesspiegel" und das ZDF-Magazin "Wiso" berichteten.

BMW erklärte, Fahrzeuge des Konzerns entsprächen grundsätzlich "den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften". Sie seien nicht manipuliert.

Aus den Untersuchungsergebnissen der DUH geht den Berichten zufolge hingegen hervor, dass sich bei Überprüfungen der Motorsteuerung auch mit Hilfe externer Experten herausgestellt habe, dass die Software offenbar so programmiert gewesen sei, dass die Abgasrückführung bereits ab einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute reduziert und ab 3500 Umdrehungen komplett abgeschaltet werde.

DUH spricht von "klaren Indizien", BMW weist den Vorwurf zurück

"Die vorliegenden Messergebnisse sind sehr klare Indizien dafür, dass hier Abschalteinrichtungen in der Motorsteuersoftware vorhanden sind", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch den Berichten zufolge. Diese müssten komplett entfernt werden. "Autos müssen in allen normalen Betriebssituationen eine voll funktionstüchtige Abgasreinigung haben", so Resch. Am Dienstagvormittag will die DUH ihre Messergbenisse der Öffentlichkeit vorstellen.

"Es gibt bei der BMW Group keinerlei Aktivitäten und technische Vorkehrungen, den Prüfmodus zur Erhebung von Emissionen zu beeinflussen - das heißt, dass unsere Abgassysteme sowohl auf dem Prüfstand wie auch in der Praxis aktiv sind", teilte BMW weiter mit.

Auf Anfrage des ZDF erklärte der Konzern schriftlich, "vergleichbare Fahrzeugtypen" hätten bei einer von BMW veranlassten Untersuchung des Tüv Süd Stickoxid-Werte erzielt, die "innerhalb der technisch erklärbaren sowie erwartbaren Toleranz" lägen.

Weiter erklärte BMW, "dass Fahrbedingungen, die von der gesetzlich vorgeschriebenen NEFZ-Rollenprozedur abweichen, auch zu höheren Emissionen führen können und dürfen".

rei/afp/Reuters