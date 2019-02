Seit 2003 produziert Brilliance BMW-Fahrzeuge in China. Noch hält BMW 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen BBA (BMW Brilliance Automotive). Als erster ausländischer Autohersteller wird BMW seinen Anteil am Joint-Venture aber schrittweise auf 75 Prozent aufstocken und damit die Mehrheit halten. BBAC betreibt aktuell zwei große Werke in China, in denen im vergangenen Jahr rund 400.000 Fahrzeuge vom Band liefen. Im ersten Halbjahr lieferte BBA etwas über 70 Prozent aller von BMW in China verkauften Fahrzeuge aus.