BMW hat im vergangenen Jahr bei leicht fallenden Umsätzen deutlich weniger verdient. Der Konzern kürzt die Dividende um mehr als 12 Prozent. Die Aktie fährt Achterbahn.

Der Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen hat angesichts der Schwierigkeiten auf den weltweiten Automärkten im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Der Nettogewinn sackte um ein Sechstel auf 7,21 Milliarden Euro ab, teilte der Dax-Konzern am Freitag mit. Die Dividende wollen die Münchener von 4 Euro auf 3,50 Euro je Stammaktie kürzen.

Im Tagesgeschäft bekam das Unternehmen auf dem wichtigsten Einzelmarkt China vor allem den Zollstreit mit den USA zu spüren, in Europa belasteten die Marktverwerfungen durch die Einführung des neuen Abgas- und Verbrauchstests WLTP die Ergebnisse.

Der Umsatz 2018 ging um 0,8 Prozent auf 97,5 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel konzernweit um 7,9 Prozent auf 9,12 Milliarden Euro, lag damit aber etwas über den Erwartungen.

So recht wussten die Investoren das Nachrichtengemisch nicht einzuschätzen: Die Aktie von BMW Börsen-Chart zeigen fuhr nach Bekanntgabe der Zahlen Achterbahn. So tauchten die Papiere zunächst auf minus 1,4 Prozent ab, drehten dann jedoch mit plus 1,6 Prozent auf ein neues Tageshoch und notierten zuletzt knapp noch ein Prozent im Plus.

Im Kerngeschäft mit dem Automobilbau ging die Marge 2018 um 2 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent zurück. Der Vorsteuergewinn, in dem auch die Beteiligungsgewinne aus dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen enthalten sind, lag mit 9,82 Milliarden Euro 8,1 Prozent unter dem Vorjahr.

Nun will das Unternehmen trotz erwarteter Absatzsteigerung ein laufendes Sparprogramm deutlich ausweiten. "Die Herausforderungen für die gesamte Industrie nehmen in den nächsten Monaten nicht ab", sagte Vorstandschef Harald Krüger. "Deswegen werden große Kraftanstrengungen in allen Bereichen des Unternehmens erforderlich sein."

