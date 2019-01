Das sind die wichtigsten Roboterauto-Start-ups in den USA

Zur Großbildansicht Drive.ai Anzeige an einem selbstfahrenden Fahrzeug

Sie soll das Selbstfahr-Start-up Zoox jetzt ganz nach vorne bringen: die ehemalige Intel-Managerin Aicha Evans. Wie das junge Unternehmen heute bekannt gab, hat es Evans als neue CEO verpflichtet. Die studierte Ingenieurin arbeitete mehr als zwölf Jahre für den Tech-Konzern, seit 2017 sitzt sie im Aufsichtsrat von SAP.

Mit Zoox will Evans nun bereits im kommenden Jahr einen kommerziellen Robotertaxi-Dienst auf die Straßen bringen. Und die Konkurrenz ist groß: In den USA arbeiten aktuell Dutzende Unternehmen an der Technik für selbstfahrende Fahrzeuge. Das Feld reicht von Autoherstellern und Zulieferern über IT-Konzerne bis hin zu spezialisierten Start-ups, die millionenschwere Finanzspritzen erhalten haben. Das sind die aussichtsreichsten und bestfinanzierten US-Start-ups im Bereich autonomes Fahren.