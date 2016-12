mm-Autolexikon der Zukunft So fahren wir im Jahr 2030 Auto

Zur Großbildansicht DPA Was bringt die Zukunft des Automobils? Das Autolexion von manager magazin online für das Jahr 2030 gibt Auskunft!

Das Autojahr 2016 hat viele einschneidende Ereignisse und Entwicklungen gebracht:

- Mercedes, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Co. haben eine milliardenschwere Elektroauto-Offensive gestartet, Tesla sein Model 3 präsentiert

- Der Diesel ist auf dem Rückzug

- Mehr Konzerne setzen auf Carsharing und andere Mobilitätsdienste

- Gleichzeitig erfreuen sich SUVs und Geländewagen wachsender Beliebtheit und die Motorisierung nimmt weltweit weiter zu.

Doch wie geht es weiter? Wir wissen es - dank der leicht aktualisierten Ausgabe unseres manager-magazin.de-Autolexikon aus dem Jahr 2030!

Wagen Sie mit uns den etwas weiteren Ausblick in die Zukunft. Erfahren Sie, wer in 14 Jahren wichtig ist und wer eher nicht. Schlagen Sie einfach nach, welche Technologien sich durchsetzen, neu entstehen und was auf der Strecke bleibt. Dann haben Sie endlich wieder Planungssicherheit.

Viel Spaß - und hier geht's los.

Verweise auf andere Einträge in diesem Lexikon sind verlinkt und mit einem Sternchen* gekennzeichnet.

