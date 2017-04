Autoabsatz erstes Quartal VW flop - BMW, Mercedes, Porsche top

BMW hat im 1. Quartal seinen weltweiten Autoabsatz dank eines starken März deutlich gesteigert, bleibt beim Wachstum aber hinter Mercedes zurück. VW fällt beim Quartalsabsatz mit der Kernmarke hinter das Vorjahr zurück. Die Volkswagen-Tochter Porsche wiederum legt kräftig zu.

BMW hat im ersten Quartal mehr Autos verkauft als je und im März beim Wachstumstempo sogar noch zugelegt. Gleich können die Münchener mit dem Spitzenreiter Mercedes nicht mithalten.

Der BMW-Absatz stieg im März um gut 5 Prozent auf 213.000 Fahrzeuge, der Mini-Absatz legte sogar um 8,7 Prozent zu. Wachstumstreiber seien die SUV-Modelle und der große 7er. Auch der neu auf den Markt gekommene 5er - nach Volumen und Gewinnmarge mit das wichtigste Modell im Konzern - sei gut gestartet.

Regional betrachtet wuchs die Nachfrage am stärksten in China mit 8 Prozent, in Europa kletterten die Verkäufe um 5 Prozent - im für BMW und Mini sehr wichtigen britischen Markt sogar etwas stärker. In den USA legte BMW nach einer langen Durststrecke jetzt wieder um 3,5 Prozent zu.

Im ersten Quartal verkaufte BMW Börsen-Chart zeigen 503.000 Autos seiner Stammmarke, das war ein Plus von 5,2 Prozent und ein Rekordabsatz. Mercedes verkaufte im ersten Quartal 561.000 Autos mit dem Stern, das war ein Plus von 16 Prozent. Die Zahlen von Audi werden am Donnerstag erwartet.

Die Kernmarke VW des Volkswagen-Konzerns Börsen-Chart zeigen lieferte im März 557.400 Autos an Kunden aus und damit 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im gesamten ersten Quartal liegt der Absatz aber weiter um 1,3 Prozent unter dem Wert der ersten drei Monate 2016.

Die Volkswagen-Tochter Porsche wiederum verkaufte im ersten Quartal 2017 rund 59.700 Fahrzeuge und damit 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - so viele Autos wie noch nie in einem Quartal. Stärkster Markt ist China, wo es ein Plus von 10 Prozent auf rund 18.100 ausgelieferte Autos gab. In Deutschland stieg die Zahl um 19 Prozent auf 7200. Weniger gut lief es in den USA, wo die Firma ein Plus von 4 Prozent auf 12.700 verbuchte.

rei/dpa/Reuters

