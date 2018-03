200.000 Elektro-Audis bis 2021 Audi-Chef Stadler setzt hohe Elektroziele

Zur Großbildansicht Audi Audi A8: In Zukunft nur noch elektrisch?

Der Ingolstädter Autohersteller Audi Börsen-Chart zeigen will in den nächsten Jahren deutlich mehr Elektroautos absetzen als bislang bekannt. "Wir wollen schon 2021 rund 200.000 Elektroautos verkaufen", sagteAudi-Chef Rupert Stadler dem manager magazin in einem Interview (Erscheinungstermin: 23. März).

Stadler setzt bei der Elektrooffensive vor allem auf China. Dort will das Unternehmen 2025 eine halbe Million Elektroautos verkaufen. Audi bietet bislang keine rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge an. Als erstes Modell soll Ende dieses Jahres der e-tron in den Verkauf gehen.

Sportwagen TT und Flaggschiff A8 eventuell nur noch elektrisch

Mit der Elektrooffensive könnte es auch zu radikalen Modellwechseln kommen. Die Audi-Spitze denke darüber nach, sowohl den Sportwagen TT als auch das Markenflaggschiff A8 in der nächsten Generation nur noch mit Elektroantrieb anzubieten, heißt es im Volkswagen-Konzern. Beide Modelle würden dann auf einer gemeinsamen Elektroarchitektur mit Porsche Börsen-Chart zeigen gebaut. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Stadler äußerte sich dazu nicht.

Audi war zuletzt deutlich hinter die süddeutschen Rivalen Mercedes und BMW Börsen-Chart zeigen zurückgefallen. Stadler betonte allerdings, die gemeinsame Elektroplattform mit Porsche werde Audi künftig klare Vorteile gegenüber diesen direkten Konkurrenten verschaffen. Eine gemeinsame Markengruppe mit Porsche lehnte der Audi-Chef allerdings ab. "Wir arbeiten an den entscheidenden Stellen bereits sehr eng zusammen", erläuterte Stadler. "Das funktioniert auch ohne Markengruppen bestens."

Finanzieren will Audi die Elektrooffensive unter anderem mit einem Angriffs- und Transformationsplan, über den insgesamt 10 Milliarden Euro gespart und umgeschichtet werden sollen. Stadler kündigte an, man setze dabei auch auf höhere Einnahmen. Als Beispiel nannte er die Digitalisierung. "Mit unserem Digitalgeschäft wollen wir bis 2025 eine Milliarde Euro Gewinn pro Jahr machen", sagte der Audi-Chef.