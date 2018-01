Abgasskandal Razzia bei sechs Audi-Technikern

Zur Großbildansicht DPA Nicht wirklich sauber: Staatsanwälte suchen bei Audi-Technikern nach weiterem Beweismaterial mutmaßlich manipulierter Audi-Dieselmotoren

Im Dieselskandal bei Audi ist die Staatsanwaltschaft München II zu Durchsuchungen bei weiteren Beschuldigten ausgerückt. Die Ermittler durchsuchten am Mittwoch Privaträume von sechs heutigen oder ehemaligen Audi-Mitarbeitern in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Staatsanwaltschaft München bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

Standorte von Audi waren nach Angaben eines Firmensprechers nicht betroffen. "Wir haben das selbst aus den Medien erfahren. Die Staatsanwaltschaft sagt uns nicht, wenn sie Wohnungen durchsucht." Es ist die zweite Razzia nach einer ersten Durchsuchungsaktion bei Audi im März vergangenen Jahres.

Wie eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft erläuterte, ist die Zahl der Beschuldigten in dem Verfahren wegen strafbarer Werbung und Betrugs von zuletzt sechs auf nunmehr 13 Personen ausgeweitet worden. Dem SZ-Bericht zufolge sind es mit einer Ausnahme heutige oder frühere Beschäftigte aus der Motorentechnik bis hin zum mittleren Management. Aktuelle oder frühere Vorstandsmitglieder von Audi seien nach wie vor nicht darunter.

Der ehemalige Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz, der zuvor bei Audi und im Volkswagen-Konzern unterhalb des Vorstands die Motorenentwicklung leitete, sitzt als einziger Beschuldigter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft nennt Hatz' Namen nicht, erklärte aber, dass der Untersuchungshäftling nicht freigelassen worden sei. Alle Beschuldigten würden der Manipulation von Abgaswerten in den USA verdächtigt. Wegen möglicher Manipulationen in Deutschland werde gegen Unbekannt ermittelt.

Dem Bericht zufolge hatte die Staatsanwaltschaft München II zuerst wegen 80.000 mutmaßlich manipulierter Dieselautos von Audi in den USA ermittelt. Inzwischen geht es um 253.000 Fahrzeuge, nachdem auch das das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg bei zahlreichen Modellen unzulässige Abschalteinrichtungen festgestellt hat. Teilweise handelt es sich um Porsche-Autos mit Audi-Motor.

