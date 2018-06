Stadler bleibt in U-Haft Audi-Manager Wolfgang Hatz aus der Haft entlassen

Zur Großbildansicht Porsche Auf freiem Fuß: Audi-Manager Wolfgang Hatz

Der frühere Audi-Manager Wolfgang Hatz kommt aus der Untersuchungshaft frei. Der Haftbefehl werde gegen eine Kaution von drei Millionen Euro und einem Kontaktverbot mit anderen Verfahrensbeteiligten außer Vollzug gesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München am Dienstag. Das habe das Oberlandesgericht München entschieden. Der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler bleibe weiter in Untersuchungshaft. Seine Vernehmung solle in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

la/reuters