Mögliches Kartell bei Ersatzteilen Accenture soll Renault und Peugeot bei Preisabsprachen geholfen haben

Zur Großbildansicht DPA Ein Mechaniker arbeitet an der Unterseite eines Autos

Mit geheimen Informationen sollen Renault und Peugeot Citroën einen Milliardengewinn bei Ersatzteilen eingefahren haben. Drahtzieher des möglichen Preiskartells: Eine der größten Beratungsfirmen der Welt.

Machtlos müssen Autobesitzer seit Jahren den Wucher bei Ersatzteilen durch die Autokonzerne ertragen. Was niemand wusste: Eine der größten Unternehmensberatungen der Welt, Accenture, half den französischen Autokonzernen Renault Börsen-Chart zeigen und PSA Peugeot Citroën Börsen-Chart zeigen, die Preise sichtbarer Teile wie Kotflügel oder Schweinwerfer noch weiter zu erhöhen - mit einem ausgeklügelten Softwaresystem. Im Schnitt betrug die Steigerung je 15 Prozent. So strichen die Hersteller in diesem quasi monopolistischen Markt seit rund zehn Jahren bis heute zusammen 1,5 Milliarden Euro ein - und das möglicherweise sogar innerhalb eines Preiskartells.

Accentures Vorgehen wurde durch Informationen der französischen Onlinezeitung Mediapart aus einem Gerichtsprozess in Paris bekannt. Die dort vorgelegten und weitere geheime Dokumente des Beratungshauses hat der SPIEGEL ausgewertet mit Partnern des Mediennetzwerks European Investigative Collaborations (EIC) und der belgischen Tageszeitung De Standaard.

Aus den vertraulichen Unterlagen geht hervor, wie eng Accenture die Preisniveaus für Ersatzteile von PSA mit denen von Renault abstimmte. Sogar ein heimliches Treffen zwischen Managern der Autokonzerne soll es gegeben haben zu der Preissoftware namens Partneo. Diese ermöglicht es, fast unbemerkt Preise für Autoteile anzuheben. PSA, Renault und Accenture weisen die Vorwürfe zurück.

Erfinder prangert Missbrauch seiner Software an

Der Erfinder von Accentures Software, Laurent Boutboul, hat das Gebaren der Unternehmensberatung ans Licht gebracht. Er hat Accenture verklagt, weil er sich nach dem Verkauf seiner Firma Acceria inklusive der Partneo-Software vor acht Jahren an Accenture zu niedrig bezahlt sieht.

Zugleich beschuldigt Boutboul das Beratungshaus vor Gericht, sein Programm missbraucht zu haben, um ein wettbewerbswidriges Arrangement bei Ersatzteilpreisen zwischen Autoherstellern zu ermöglichen. E-Mails und Dokumente, die nun vor Gericht liegen, belegen die Vorwürfe.

Zu vertraulichen Informationen will Boutboul keine Stellung nehmen. Auf Anfrage sagt er, es gehe in dem Streit um Accentures Verpflichtung, die in seiner Firma aufgestellten Wettbewerbsregeln einzuhalten.

Boutboul ist mit seinen Vorwürfen nicht allein. Auch Schriftstücke von Accentures Juristen und Beratern belasten die Unternehmensberatung schwer. Aus E-Mails geht hervor, dass sie vor dem Risiko warnten, Wettbewerbsbehörden könnten das Beratungshaus als Vermittler eines Preiskartells im Teilemarkt zur Verantwortung ziehen.

Accenture habe "PSA informiert, dass Renault die gleichen Algorithmen und Formeln für Preisdefinitionen verwendet wie PSA" und dann habe Accenture "PSA geholfen, seine Preise im gleichen Verhältnis wie die von Renault zu erhöhen", alarmierte ein Berater laut Gerichtsakten den für korrekte Unternehmensführung zuständigen Complianceberater. Ein Rechtsbeistand von Accenture aus London warnte zuvor vor "wettbewerbsrechtlichen Risiken" durch die Anwendung von Partneo.

Mit Partneo hat Boutpoul eine Software geschaffen, deren Algorithmus herausfiltert, was Autobesitzer maximal für Ersatzteile zu zahlen bereit sind. Sonst werden die Preise für Ersatzteile meist mit einem Multiplikator auf die Herstellungskosten berechnet. Partneo analysiert die Teile genau, teilt sie in Gruppen ein und richtet deren Preise an dem teuersten Ersatzteil dieser Familien aus. So kommt es zu Preissteigerungen von 20 bis 300 Prozent. 2006 gründete Boutboul dafür seine Firma Acceria.

Damit die Preisanstiege nicht auffallen, verteuert Partneo 70 Prozent der Ersatzteile - normalerweise diejenigen, die am häufigsten nachgefragt werden - 20 Prozent der Teile werden billiger gemacht, der Rest bleibt unverändert.

Zur Großbildansicht Accenture & Acceria Preisvorschläge mit Partneo aus der Präsentation von Accenture bei PSA