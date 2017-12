US-Gericht fällt Urteil gegen VW-Manager Oliver Schmidt Diesem VW-Manager drohen 7 Jahre Haft wegen "Dieselgate"

Vor einem Jahr unterlief Oliver Schmidt die größte Fehleinschätzung seines Lebens. Der VW-Manager entschloss sich, den Weihnachtsurlaub mit seiner Familie wie schon so oft im warmen Florida zu verbringen und nach seinen Wohnungen vor Ort schauen. Doch diesmal war etwas anders als die vielen Jahre davor: Schmidt waren US-Behörden auf den Fersen, die seit Monaten nach Schuldigen im Skandal um manipulierte Dieselmotoren fahndeten.

Schmidt leitete von 2013 bis 2015 das Engineering und Environmental Office von Volkswagen USA. Dabei war er für VWs Kontakte zu Umweltbehörden zuständig - und damit für die US-Behörden wohl ein höchst spannendes Ziel. Schmidt ahnte wohl, dass eine solche Reise nicht ganz ungefährlich sein könnte. Vor seinem Weihnachtsurlaub soll Schmidts Anwalt bei US-Staatsanwälten nachgefragt haben, ob Schmidt bei seinem Urlaub etwas zu befürchten habe.

Freies Geleit hat er Berichten zufolge nicht zugesichert bekommen. Trotzdem fühlte sich Schmidt sicher, hatte er doch bereits vor den US-Behörden zu Dieselgate ausgesagt. Schmidt ging das Wagnis USA-Urlaub ein - und bekommt seither die volle Härte der US-Behörden zu spüren. Am 07. Januar 2017 nahm ihn das FBI am Flughafen von Miami fest, seither sitzt Schmidt in Untersuchungshaft.

Wie lange er hinter Gittern bleiben muss und wie hoch seine Geldstrafe ausfällt, wird sich heute weisen: Denn US-Richter US-Richter Sean Cox will ihn heute wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltrecht verurteilen. Die Anhörung vor dem Gericht in Detroit soll um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) beginnen. Die Ankläger in Michigan wollen an ihm, so berichten es auch US-Medien, ein Exempel statuieren: Wer die US-Behörden betrügen will, dem drohen hohe Strafen.

Richterliche Milde darf Schmidt eher nicht erwarten

"Die letzten elf Monate hinter Gittern in den Vereinigten Staaten waren die schwierigste Zeit in meinem Leben", klagte Schmidt vor wenigen Tagen in einem Brief an Cox. Auf eine milde Strafe kann Schmidt indes kaum hoffen. Beim ersten Urteil gegen einen mutmaßlich am Abgas-Betrug beteiligten Ingenieur zeigte Cox keine Gnade. Der Richter ging sogar deutlich über die Forderungen der Staatsanwaltschaft heraus, er schickte den Kronzeugen James Liang trotz umfassender Kooperation bei den Ermittlungen für 40 Monate in Haft und verhängte eine Geldstrafe von 200.000 Dollar.

Im Fall Schmidts sieht es noch schlechter aus. Denn zunächst hatte Schmidt eine Mittäterschaft am Abgas-Skandal abgestritten und versucht, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen. Doch trotz 1,6 Millionen Dollar an finanziellen Sicherheiten und etlicher Empfehlungsbriefe von Freunden und Familie: Cox schmetterte den Antrag im März ab, die Anschuldigungen seien "sehr, sehr ernst".

Es folgten zermürbende Monate, bevor Schmidt im August schließlich ein Schuldbekenntnis in zwei Punkten abgab: Er erklärte, dass er aktiver Teil einer Verschwörung zum Betrug war und fortgesetzt gegen US-Umweltgesetze verstoßen habe. Er gab zu, dass er im August 2015 in Diskussionen mit US-Umweltbehörden Informationen wegließ - und zwar darüber, wie VW absichtlich Abschalteinrichtungen verbaute. Zudem erklärte sich Schmidt im Sommer bereit, mit den Strafverfolgern zusammenzuarbeiten.

Durch diesen Deal wurden wesentliche Teile der Anklage fallengelassen. Das maximale Strafmaß von 169 Jahren Haft sank drastisch. Es drohen Schmidt aber immer noch bis zu sieben Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 500.000 Dollar. Zudem ist die Chance nun verloren, in einem Prozess um einen Freispruch zu kämpfen.

