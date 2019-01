Besucher vor einem 5G-Logo auf dem Mobile World Congress in Barcelona

Wenige Wochen vor dem Ablauf der Anmeldefrist zum 5G-Auktionsverfahren gewinnt der politische Widerstand gegen die Vergaberegeln für das neue, schnelle Internet an Kraft. Nach Vodafone und O2 (Telefonica) hat jetzt auch die Telekom Klage gegen die Vergaberegeln für die im Frühjahr vorgesehene Auktion eingelegt. Und sich dafür auch die lautstarke Unterstützung des Betriebsrates gesichert.

Worum geht es bei den Klagen?

Die Netzbetreiber wehren sich gegen Auflagen, die die Bundesnetzagentur an die versteigerten Lizenzen knüpft. Um im globalen wirtschaftlichen Wettbewerb, bei vernetzter Mobilität und der Entwicklung und Nutzung von Anwendungen im Internet-der-Dinge nicht abgehängt zu werden, will die Politik möglichst schnell ein möglichst gut ausgebautes 5G-Netz etablieren. 5G ist das Kürzel für die 5. Mobilfunkgeneration mit einer Übertragungsrate, die rund 100 Mal schneller ist als in den aktuellen 4G-Netzen.

Wie sehen die Auflagen konkret aus?

Die Netzbetreiber, die sich an der Auktion beteiligen, sollen bis 2022 mindestens 98 Prozent aller Haushalte in jedem Bundesland, alle Schienenwege mit mehr als 2000 Fahrgästen pro Tag, alle Autobahnen und wichtige Bundesstraßen mit einer mobilen Datengeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgen.

Bis Ende 2024 sollen dann auch die übrigen Bundesstraßen mit derselben Geschwindigkeit abgedeckt sein. Für Landes-, Staats und Wasserstraßen sowie das übrige Zugnetz soll dann eine Datengeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde erfüllt sein. Außerdem soll jeder Netzbetreiber 500 Funkstationen auf bisher nicht versorgten weißen Flecken aufbauen.

Worin liegt das Problem der Netzbetreiber?

Die Netzbetreiber kritisieren die Auflagen für die bevorstehe Auktion als zu hoch. Und fürchten, dass sie der Ausbau angesichts der zu erwartenden Auktionsausgaben zu teuer kommt. Sie argumentieren, dass für die angestrebte Netzabdeckung - angesichts der Tatsache, dass es sich bei 5G um zwar leistungsstrake aber für kurzwellige Frequenzen mit geringer Reichweite handelt - ein Vielfaches der bislang existierenden Antennen nötig sein wird. Und dass dies nicht nur teuer werden, sondern angesichts bürokratischer Hemmnisse auch lange dauern dürfte.

Allerdings wäre Experten zufolge zumindest ein Teil der Anforderungen, die die Netzagentur formuliert hat, auch über bestehende LTE-Netze mit deutlich weiterer Reichweite zu stemmen. Allerdings ist hier der Ausbau bei einigen Anbietern auch nicht vorbildlich.

Die Politik wiederum befürchtet, dass sich bei zu geringen Auflagen die Fehler der Vergangenheit weiderholen. Und vor allem im ländlichen Raum, da wo es sich für die Mobilfunkkonzerne angesichts zu geringer Nutzerzahlen nicht lohnt, große Versorgungslücken entstehen. Weil der Bund bei der Vergabe der 4G Lizenzen vor allem Geld verdienen wollte und dafür keine strengen Vorgaben bei der Abdeckung machte, hatten einige Netzanbieter im Anschluss an die teure Auktion beim Ausbau gespart. Diesen Fehler wollen die Politiker nicht wiederholen.