Nieten in Nadelstreifen oder besser als ihr Ruf? So sind deutsche Chefs wirklich

Zur Großbildansicht Corbis Deutsche Chefs: Kompetent und effizient - doch beim Thema Feedback und Mitarbeiterentwicklung fallen sie stark ab

Deutschland hat die schlimmsten Führungskräfte der Welt, schreibt Heiner Thorborg in einem MeinungsMacher-Beitrag. Falsch, die deutschen Chefs sind besser als ihr Ruf, kontert MeinungsMacher Ulrich Goldschmidt. Das Seltsame: Beide beziehen sich auf die "Global Workforce Study" von Willis Towers Watson. Zeit für eine Aufklärung.

Eines gleich vorweg: Deutsche Chefs sind nicht die miesesten der Welt. Sind sie aber wirklich besser als ihr Ruf? Und ist dieser tatsächlich so schlecht? Fakt ist: In der Studie sind deutsche Chefs in bestimmten Bereichen tatsächlich die Schlusslichter. Das spiegelt jedoch nur einen Teil des Gesamtbildes wider.

Auch wenn Heiner Thorborg es nicht direkt ausspricht, drängt sich bei der Lektüre seines Beitrags das Bild von Nieten im Nadelstreifen förmlich auf: Die schlimmsten Führungskräfte weltweit findet man in Deutschland - so lautet seine These, die sich unter anderem auf die Ergebnisse unserer diesjährigen "Global Workforce Study" stützt.

Es stimmt, dass deutsche Chefs in darin am schlechtesten abgeschnitten haben. Dabei ging es allerdings ausschließlich um die Soft Skills. Ulrich Goldschmidt hat daher auch Recht, wenn er in seinem Plädoyer für deutsche Chefs schreibt: "Würden sie tatsächlich auf dem Gebiet der Mitarbeiterführung flächendeckend versagen, müsste Deutschland konsequenterweise wirtschaftlich geradezu katastrophal dastehen."

Fakt ist, dass sich mit Blick auf die Hard Skills das Bild um 180 Grad dreht. Hier haben die Mitarbeiter ihren Managern sogar Bestnoten gegeben. Schon deswegen können deutsche Chefs nicht die miesesten sein.

Einseitige Interpretation

Nur einige Beispiele: Wenn es um die Frage des Unternehmenswachstums geht, vertrauen die Mitarbeiter ihrer Führungsspitze in Deutschland und sprechen dieser deutlich mehr Kompetenz zu als Mitarbeiter im europäischen oder globalen Ausland ihren Topmanagern zugestehen würden. Gleiches gilt für die Effizienz.

Geht es aber um das Fördern und Entwickeln von Talenten, wozu auch das Coachen und Feedbackgeben gehört, fallen deutsche Spitzenkräfte sehr stark ab. Ihnen fällt es auch schwerer, ihre Visionen zu artikulieren sowie glaubhaft zu vermitteln, dass sie im Einklang mit den Werten des Unternehmens handeln.

Es gibt keinen Nörgelfaktor

Sowohl Thorborg als auch Goldschmidt weisen auf eine gewisse Nörgelmentalität hin. "Der Deutsche fühlt sich zum Nörgeln verpflichtet", schreibt Goldschmidt. Thorborg führt auf, dass deutsche Mitarbeiter "Weltmeister im Jammern" sind. Doch das tut bei der Interpretation der Ergebnisse nichts zur Sache, denn die deutschen Mitarbeiter meckern ja nicht in allen Punkten. Im Gegenteil: Sie geben ihren direkten Vorgesetzten und auch dem Topmanagement in vielen Punkten Bestnoten - aber eben nicht in allen.

Zudem waren die Bewertungen der Soft Skills in der Vergangenheit bei deutschen Managern auch schon mal besser. Auch das widerspricht einem speziellen deutschen Hang zum Nörgeln, den beide Autoren konstatieren. Goldschmidt vermutet, dass deutsche Mitarbeiter mit einem Chef aus einem anderen Land noch unzufriedener wären als mit ihren aktuellen Führungskräften, denen sie "ein so arg schlechtes Zeugnis ausstellen". Das dürfte zwar zutreffen, belegt aber nicht die Existenz eines Nörgelfaktors. Jeder Mitarbeiter aus einem Land "X" wird sich zunächst mit einem Chef aus Land "Y" schwer tun.

Blinde Flecken, keine Abstrafung

Die Ergebnisse der "Global Workforce Study", für die allein in Deutschland 1500 repräsentativ ausgewählte Arbeitnehmer befragt wurden, und die Resultate ihres Gegenstücks, der "Global Talent Management & Rewards Study" mit der Arbeitgeberperspektive, strafen deutsche Topmanager nicht ab. Sie decken vielmehr die Schwachpunkte und blinden Flecken auf. Die Botschaft aus den Resultaten sollte daher sein:

"Deutsche Manager, behaltet eure unternehmerischen Fähigkeiten. Aber erweitert eure Fähigkeit, Mitarbeiter mitzunehmen."

Es besteht Luft nach oben, wenn es um das Gewinnen von Mitarbeitervertrauen und um die feinen Antennen für die Bedürfnisse abseits von Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit geht. Insbesondere die gerade heranwachsende Generation von Arbeitnehmern braucht zur Motivation mehr als einen Gehaltsscheck. Es ist zwar keine Bilanzkennzahl - dennoch ist mittlerweile erwiesen, dass ein nachhaltig engagiertes Team den finanziellen Erfolg einer Organisation merklich steigert.

Für Engagement braucht es Vertrauen, Empathie, Wertschätzung und vor allen Dingen konsequentes Handeln. Allerdings wäre es ein Trugschluss, zu glauben, dass gutes Bauchgefühl ausreichen würde. Auch Soft Skills sind Fähigkeiten, die gelernt werden wollen und verlangen entsprechend Ausbildung und Training. Und gerade das Training ist ein mehrstufiger Prozess und sollte die obersten Hierarchieebenen nicht auslassen. Hier gehört zwingend dazu, dass die Unternehmen ihre Anforderungen an die Soft Skills ihrer Führungskräfte zum Beispiel in Bezug auf Mitarbeitermotivation und -entwicklung genauso transparent machen wie ihre Umsatz- und Kostenziele. Führungskräften muss auch gezeigt werden, wie sie den an sie gestellten Anforderungen gerecht werden können.

Heike Ballhausen ist Managerin für Talent Management und Organisationsentwicklung bei der Unternehmensberatung Willis Towers Watson in Frankfurt und zuständig für die Ergebnisse der Global Workforce Study (GWS) für Deutschland.

