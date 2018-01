Konglomerate haben Zukunft - wenn sie sich wandeln Was Thyssenkrupp von Siemens lernen kann

Konglomerate haben am Kapitalmarkt einen schweren Stand. Auch im neunten Jahr des Börsenaufschwungs sind es die schlanken, klaren und konzentrierten Geschäftsmodelle, die die Anleger in ihren Bann ziehen und an den Börsen die Kassen klingeln lassen. Die großen Konzerne mit ihren komplexen Strukturen geraten dagegen ins Hintertreffen. Der pauschale Vorwurf der Behäbigkeit haftet ihnen an, die breit aufgestellten Portfolios werden als Nachteil gesehen. Frei nach dem Motto: Irgendwo ist immer Krise.

Dickschiffe haben auch Vorteile

Dass die großen Tanker dabei vom Markt mit einem sogenannten Konglomeratsabschlag abgestraft werden, ist zwar gang und gäbe, aber nicht in allen Fällen gerechtfertigt. Schließlich haben die Dickschiffe auch Vorteile: Wenn im Konzern in einer Sparte etwas schiefläuft, können gute Geschäfte eines anderen Bereichs dies wieder ausgleichen und die Schwächen so abgefedert werden. Das Risiko der Aktionäre ist also breiter diversifiziert als bei einem hochgezüchteten Schnellboot, das in schwerer See auch leichter kentert.

Überdies ist es in Konglomeraten nur vernünftig, Stabsfunktionen, Forschung und Entwicklung zu teilen, kurz: Skaleneffekte zu nutzen und damit Kosten zu sparen. Das sollten Investoren grundsätzlich zu schätzen wissen. Die Aufgabe, diese Synergien zu heben, ist jedoch alles andere als trivial. Davon zeugen die Probleme der Deutschen Bank, die am Spagat zwischen Investment- und Geschäftsbank zeitweise zu zerreißen drohte, aber auch Konzerne wie Daimler, Siemens, General Electric und Thyssenkrupp konnten beziehungsweise können ein Lied davon singen.

ThyssenKrupp: Dauerbaustelle ohne Vision

Am Kapitalmarkt herrscht die Meinung vor, dass breit diversifizierte Unternehmen weniger wert sind als die Summe ihrer Teile. Analystenschätzungen zufolge liegt der Konglomeratsabschlag in Europa bei durchschnittlich 10 bis 15 Prozent des Unternehmenswerts. Während die Großkonzerne in schlechten Börsenjahren noch einen Sicherheitspuffer bieten und stärker gefragt sind, werden sie in guten Zeiten für ihr breites Portfolio abgestraft. Das mag oft genug gerechtfertigt sein, oft aber auch nicht.

Bei Thyssenkrupp beispielsweise fällt es nicht schwer, Gründe für den Discount zu finden. Das Unternehmen ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Das Managementteam um Heinrich Hiesinger hat es zwar geschafft, den schlingernden Konzern zu stabilisieren und nach zähen Diskussionen eine Kompromisslösung für die Stahlsparte zu finden. Visionäre Veränderungen sind bislang allerdings nicht zu erkennen, stattdessen hechelt man den eigenen Profitabilitätsversprechen hinterher. Der Koloss steht auf tönernen Füßen und muss sich aus einer Position der Schwäche neu aufstellen.

Siemens zeigt, wie es besser geht

Siemens hat sich da unter der Ägide von Joe Kaeser deutlich agiler gezeigt. Davon zeugt nicht nur der bevorstehende Börsengang der Medizintechniksparte, sondern auch die Vielzahl der Veränderungen hinter den Kulissen. Die Führungsstrukturen sind stärker dezentral organisiert, wichtige Entscheidungen werden zunehmend in den operativen Einheiten getroffen - also dort, wo auch die fachliche Kompetenz angesiedelt ist.

In Zeiten von Disruption und Digitalisierung wird Großkonzernen häufig die nötige Wandlungsfähigkeit abgesprochen. Die Wirtschaft verändert sich so schnell, dass die Unternehmen nicht mehr adäquat reagieren können. Die Berichtslinien sind zu lang, der Elfenbeinturm ist zu weit weg vom Geschehen. Überdies wurde in den guten Jahren zu viel Speck angesetzt. Die Managementteams sind zu sehr mit Meetings und Verwaltungsaufgaben beschäftigt, statt sich um das Geschäft und die Kunden zu kümmern - so lauten die gängigen Vorwürfe. Außerdem sei die Incentivierung der Manager in Konglomeraten nicht so klar zu steuern. Ein weiterer Nachteil aus Investorensicht: Profitable Geschäftsbereiche werden im Konglomerat gerne genutzt, um weniger ertragreiche Sparten zu subventionieren und Schwächen zu kaschieren, so dass die punktuelle Stärke nie wirklich zum Tragen kommt.

Wege aus dem Konglomeratsdilemma

Investoren bevorzugen daher sogenannte Pure Plays - Unternehmen also, die sich auf eine Kernkompetenz spezialisieren mit Managern, die sich ausschließlich auf die Geschäftsstrategie fokussieren und auch klar nach dem Erfolg oder Misserfolg dieses Geschäfts bezahlt werden. Alles schlank und transparent also.

Auch wenn solch hohe Erwartungen an Pure Plays teilweise überzogen erscheinen: Konglomerate müssen sich mit zunehmender Dringlichkeit fragen, was sie sich von den kleineren Geschäftsmodellen abschauen können. Denn Größe ist kein Selbstzweck und darf auch nicht als Ausrede dienen. Die meisten Probleme sind schließlich hausgemacht und die in Konzernen weit verbreitete Mentalität der Besitzstandswahrung ist kontraproduktiv. Die Managementteams von Konglomeraten brauchen gerade in guten Zeiten Veränderungsbereitschaft, um für die Herausforderung durch neue Wettbewerber und neue Zeiten gerüstet zu sein.

Siemens und Daimler machen gerade vor, wie man sich aus dem Konglomeratsdilemma befreien kann - etwa durch das Delegieren von Entscheidungsmacht an die operativen Einheiten, die Gründung von Tochterfirmen, Spin-offs und einen neuen Managementansatz. Hier hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass modernes Management dringend Reibungsverluste reduzieren muss. Im Idealfall entsteht aus der fokussierten Neuaufstellung das Beste aus beiden Welten: die Diversifikation eines Konglomerats gepaart mit der Flexibilität und Agilität eines Spezialisten. Thyssenkrupp muss diesen Schritt erst noch gehen. Er ist überfällig.

