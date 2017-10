Warum Topmanager unbehelligt Unternehmen ruinieren können Mit Volldampf in den Untergang

Zur Großbildansicht REUTERS Reste der "Titanic" am Meeresgrund: Warum werden auch Unternehmen immer wieder in den Abgrund manövriert?

Stellen Sie sich vor, Sie seien Kapitän der Titanic und entdecken am Horizont einen Eisberg. Sie rufen: "Ausweichen! Ruder hart steuerbord!" In diesem Moment greift Sie der Konstrukteur des Schiffes an, der mit auf der Brücke ist: "So ein Schwachsinn! So können wir nie beweisen, dass dieses Schiff unsinkbar ist." Dann meldet sich der Marketingverantwortliche: "Ausweichen ist ganz schlecht für die PR! Kostet zu viel Zeit." Als Sie gerade entscheiden wollen, kommt ein Funkspruch des Aufsichtsratschefs der Reederei: "Kursänderung an Aktionäre nicht zu vermitteln!" Sie bleiben unbeirrt und starten das Ausweichmanöver. Hilft leider nichts. Denn die Titanic des Jahres 2017 ist über das Internet der Dinge mit der Konzernzentrale verbunden. Kurs muss gehalten werden. Der Eisberg kommt näher. Alle sehen ihn. Niemand tut etwas.

Man könnte den Namen "Titanic" auch gegen Air Berlin, Deutsche Bank oder Volkswagen austauschen. Der Eisberg war lange zu sehen, die Kollision lange zu erahnen. Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass eine Airline, die täglich Millionen verbrennt, nicht dauerhaft fliegen kann. Dass das traditionelle Bankensystem durch die Digitalisierung weitgehend überholt ist. Und dass Betrug bei Abgaswerten irgendwann auffliegen muss. Warum also steuern Topmanager immer wieder Unternehmen mit Vollgas in den Untergang?

Konzerne sind entscheidungsunfähige Systeme

Große Kapitalgesellschaften ähneln eher dem Politikbetrieb als einem Unternehmen. Die Vielzahl unterschiedlicher Einzelinteressen macht es kaum noch möglich, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen bevor eine Katastrophe eingetreten ist. Wir erleben gerade eindrucksvoll am Beispiel Donald Trumps, dass es nicht einmal der angeblich mächtigste Mann der Welt schafft, eine Mauer zu bauen oder ein Krankenversicherungsgesetz zu erlassen. Ähnlich geht es in Konzernen zu: Das Topmanagement mag zwar so tun, als könne es richtungsweisende Entscheidungen treffen, in Wahrheit ist sein Handlungsspielraum begrenzt.

Das Vorstandsteam kann sich nach außen noch so einig präsentieren, in Wahrheit verfolgt jedes Mitglied seine eigene Agenda. In Konzernen wie Volkswagen Börsen-Chart zeigen oder der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gibt es niemanden im Topmanagement, der nicht bereit wäre, dem Vorstandsvorsitzenden lächelnd einen Dolch in den Rücken zu stoßen, wenn dies für ihn selbst Vorteile bringt. Auch der Aufsichtsrat verfolgt seine eigenen Ziele, der Betriebsrat ebenfalls. Äußere Einflussfaktoren wie Finanzanalysten sind ebenfalls nicht zu unterschätzen.

Wer sich im Topmanagement dauerhaft halten möchte, hat in traditionellen Unternehmen nur eine Chance: Erfolg im Minimalkompromiss. In der Regel bedeutet das Umsatz- und Gewinnsteigerung, verbunden mit Kostensenkungen. Innovation vorantreiben? Grundlegend etwas verändern? Viel zu risikoreich. Und viel zu erklärungsbedürftig. Radikale Kostensenkungen versteht der Finanzanalyst gerade noch, ein visionäres Innovationsprogramm? Viel zu komplex...

