Milliardengeschäft Fußball Warum Borussia Dortmund sich nicht selbst vermarktet

Zur Großbildansicht TF-Images / Getty Images BVB-Marketing und -Vertriebschef Carsten Cramer: "Gegenseitiges Pushen gehört dazu."

Die Vermarktungschancen für Fußball-Unternehmen scheinen grenzenlos. Carsten Cramer, Vermarktungschef von Borussia Dortmund, über die Zukunft des Fußballgeschäfts außerhalb des Platzes.

SPONSORs: Herr Cramer, Sie sagten 2014 im SPONSORs-Interview, dass Sie sich "über den einen oder anderen Euro, den wir quartalsweise an Sportfive überweisen" ärgern würden. Wird das beim nun beginnenden neuen Vertrag auch noch so sein?

Cramer: Nein, weil künftig die reine Vermarktungsdienstleistung bewertet wird. Das war im alten Vertrag ganz anders: Bisher mussten wir jahrelang Provisionen vorwiegend abführen, um die 50 Millionen Euro schwere Finanzierungshilfe aus dem Jahr 2008 zurückzubezahlen.

SPONSORs: Von 2002 bis 2007 waren Sie selbst BVB-Teamleiter aufseiten von Lagardère Sports (damals noch Sportfive, Anm. d. Red.). Seit 2010 sind Sie nun Direktor Vertrieb und Marketing beim BVB. Warum haben Sie sich gegen eine Eigenvermarktung entschieden?

Cramer: Ich halte nichts vom pauschalen Diskreditieren eines Vermarkters aufgrund bestimmter Provisionssätze. Deshalb haben wir das intern sehr sachlich und intensiv abgewogen. Zu sagen, dass wir die komplette Vermarktung auch allein bewältigen könnten, nur weil es bei uns in den vergangenen Jahren gut gelaufen ist, finde ich viel zu stammtischorientiert. Von daher würde ich immer darauf plädieren, das Thema etwas differenzierter darzustellen.

SPONSORs: Bitte.

Cramer: Ich nehme für mich persönlich schon in Anspruch, diese Entscheidung sehr objektiv und mit den Perspektiven beider Seiten beurteilen zu können. Und wir alle beim BVB sind von der Zusammenarbeit mit einem Vermarkter überzeugt - sofern er ein reiner Vermarkter ist, also auch ausschließlich für seine reine Vermarktungsdienstleistung bezahlt wird. Wenn der Vermarkter auch noch ein Finanzgläubiger ist, wie das bei vielen Vereinen der Fall ist und auch längere Zeit bei uns der Fall war, dann sehe ich das etwas differenzierter. Eigentlich habe ich aber von der Situation geträumt, einen Vertrag der reinen Dienstleistung wegen zu diskutieren und abzuschließen. Und diese Situation hatten wir nun beim BVB mit Lagardère.

SPONSORs: Sie haben in der Vergangenheit aber auch mehrfach die Gießkannenpolitik Ihres Vermarkters kritisiert, nach der Sponsoren viele Mandate angeboten werden und Premium-Rechte - wie es der BVB aus Ihrer Sicht ist - zu wenig exponiert behandelt werden. Wie ist ihr Eindruck heute?

Carsten Cramer Getty Images Quelle: SPONSORs 2/2018

Cramer: Die Kritik habe ich damals geäußert, um inhaltlich auch Lagardère Sports herauszufordern. Unabhängig davon finde ich, dass Lagardère sich in den vergangenen Jahren sehr stark mit den Anliegen und Ansinnen von Borussia Dortmund auseinandergesetzt hat. Das ist heute ein anderes Bild als noch vor drei oder vier Jahren.

SPONSORs: Große Verträge wie vor wenigen Jahren mit Turkish Airlines oder zuletzt Opel haben Sie aber trotzdem lieber persönlich an Lagardère Sports vorbei angebahnt. Haben Sie das Ihrem Vermarkter nicht zugetraut?

Cramer: Zum Einzelfall kann und will ich nichts sagen. Grundsätzlich macht es überhaupt keinen Sinn, ein paralleles Wettrennen der Vertriebseinheiten stattfinden zu lassen. Am Ende ist es egal, über wen welcher Kontakt zustande kommt - wir möchten gemeinsam ans Ziel kommen. Sicher, wenn der Provisionssatz sehr hoch ist, dann ärgert einen das, sofern der Verein gefühlt den wesentlichen Input in die Vermarktung gegeben hat. Das ist dann auch der Moment, an dem sich die Frage stellt: Wollen und können wir das nicht auch allein machen?

SPONSORs



SPONSORs ist der führende deutschsprachige Informations-dienstleister im Sportbusiness.



Mehr Infos zu SPONSORs Heft Mai 2018SPONSORs ist der führende deutschsprachige Informations-dienstleister im Sportbusiness.

SPONSORs: Sie haben diese Frage nun mit "Nein" beantwortet. Das zeigt der neue Vertragsschluss mit Lagardère Sports. Reicht das Know-how auf Seiten des BVB also nicht für eine Eigenvermarktung aus?

Cramer: Das lässt sich so isoliert nicht betrachten, sondern muss ganzheitlich gesehen werden. Es gibt so viele Dinge, die ein Club bei der Frage nach der Art der Vermarktung berücksichtigen muss. Ein Thema ist zum Beispiel Recruiting. Da haben wir im Vergleich zu Metropolen einen deutlichen Standortnachteil, wenn es darum geht, junge, kreative Menschen langfristig an uns zu binden. Das geht großen Unternehmen im östlichen Ruhrgebiet nicht anders. Auch Borussia Dortmund darf sich als Verein nicht überhöhen und einfach nur sagen, dass der Club eine geile Marke ist.