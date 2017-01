Abgasskandal Wie VW in den USA für Rechtsfrieden sorgen will

Bei der Bewältigung seines Skandals um manipulierte Abgaswerte kommt Volkswagen in den USA weiter voran. Nach US-Medienberichten ist eine milliardenschwere Einigung mit dem Justizministerium in Reichweite, durch die strafrechtliche Ermittlungen beigelegt werden sollen. Neues Ungemach droht dem Konzern allerdings durch die Festnahme eines Managers, der eine Schlüsselrolle bei der Vertuschung der illegalen Praktiken gespielt haben soll.

Verhandlungen mit dem US-Justizministerium:

Das Ministerium sieht Anhaltspunkte für kriminelle Machenschaften bei den Software-Manipulationen. Es ist aber bereit, seine Ermittlungen gegen eine Strafzahlung einzustellen. Über den Vergleich wird seit Monaten verhandelt. Laut "New York Times" könnte der Deal noch in dieser Woche besiegelt werden. Der Konzern sei darauf erpicht, diese Ermittlungen hinter sich zu bringen, bevor der neue US-Präsident Donald Trump am Freitag kommender Woche sein Amt antritt, hieß es. Im Rahmen der Vereinbarung soll Volkswagen demnach eine Strafe von mehr als zwei Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) zahlen.

Lösungen für Autobesitzer in den USA:

Für die Kosten zur Aufarbeitung des Skandals hat Volkswagen insgesamt 18 Milliarden Euro zur Seite gelegt. Die Strafzahlungen, Entschädigungen und Anwaltskosten in den USA dürfen aber über diesen Betrag hinausgehen. So hatte der Konzern, um zivilrechtliche Klagen aus der Welt zu schaffen, bereits in den vergangenen Monaten mehrere milliardenschwere Vereinbarungen ausgehandelt.

Allein 14,7 Milliarden Dollar zahlt der Konzern wegen der Manipulationen bei den rund eine halbe Million Fahrzeugen mit Zwei-Liter-Motoren. Das ist die höchste Wiedergutmachung, die ein Automobilhersteller jemals in den USA gezahlt hat.

Im Rahmen dieses im Oktober von einem Bundesrichter in San Francisco abgesegneten Vergleichs sollen rund zehn Milliarden Dollar an die Autobesitzer fließen. Sie können die Wagen mit der illegalen Software entweder zurückverkaufen oder umrüsten lassen. Zusätzlich sollen sie Entschädigungen von bis zu 10.000 Dollar erhalten. Die übrigen Milliarden werden für den Kampf gegen die Luftverschmutzung und die Förderung emissionsfreier Wagen verwendet.

Auch für die Besitzer der ebenfalls betroffenen rund 83.000 Drei-Liter-Fahrzeuge wurde ein Vergleichsvorschlag ausgehandelt. Er hat ein Volumen von einer Milliarde Dollar. Auch diese Autobesitzer sollen die Optionen haben, ihre Wagen zurückzuverkaufen oder überholen zu lassen. Dieser Vergleich ist aber noch nicht unter Dach und Fach. Der nächste Gerichtstermin dazu ist für den 31. Januar angesetzt.

Lösung für Autohändler:

Eine Lösung zeichnet sich auch für die VW-Vertragshändler ab. Der Konzern hat mit rund 650 US-Händlern eine Entschädigungszahlung von 1,2 Milliarden Dollar ausgehandelt. Der Richter in San Francisco hat den Vergleichsvorschlag bereits vorläufig gebilligt, die nächste Anhörung dazu soll am Mittwoch kommender Woche stattfinden.

