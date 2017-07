Probleme der Major League Soccer Warten auf den Durchbruch

Seit Jahren heißt es Fußball wird in Amerika das "nächste große Ding". Aber trotz Wachstumskurs wartet die Major League Soccer (MLS) weiter auf den Durchbruch. Sie lockt Stars aus Europa mit Millionensummen, kämpft aber auch mit hausgemachten Pro blemen. SPONSORS hat sich in der nordamerikanischen Profiliga umgehört und blickt hinter die Kulissen der Clubs sowie in die Geschäftsbücher der Liga.

Kaká, Bastian Schweinsteiger, David Villa, Andrea Pirlo - in der Major League Soccer (MLS) haben wohl niemals zuvor gleichzeitig so viele Fußballstars mit globaler Strahlkraft gespielt wie aktuell. Dass sie allesamt nicht mehr den Höhepunkt ihrer Karriere vor sich haben, interessiert im Land der unbegrenzten Möglichkeiten eigentlich nur am Rande. Was zählt, sind vor allem die Namen. Stars lassen sich in keinem Land der Welt so gut vermarkten wie in den USA.

"Die MLS hat Potenzial, sehr viel Potenzial sogar", sagte Bastian Schweinsteiger nach einigen Wochen im Trikot seines neuen Clubs Chicago Fire. Vom englischen Rekordmeister Manchester United wechselte der gebürtige Bayer Mitte März nach Übersee. Der Weltmeister von 2014 soll das neue Gesicht der MLS werden. Aus dem schlechtesten MLS-Club der vergangenen zwei Jahre soll er wenigstens einen Play-off-Teilnehmer machen. Ein Vorstoß in die entscheidende Saisonphase gelang dem Meister von 1998 zuletzt 2012.

Aber der Deutsche will sogar noch zu höheren Zielen beitragen: "Mein Wunsch wäre, dass die MLS in zehn Jahren auf dem gleichen Niveau ist wie die spanische Liga, die Bundesliga oder die Premier League", gab er sich in einem Gespräch mit dem Fernsehsender ESPN kämpferisch. Schweinsteiger hat in seiner erfolgreichen Karriere in Europa viel erlebt und gewonnen. Er müsste eigentlich besser wissen, dass der Weg an die Spitze für die MLS noch ziemlich weit ist.

Deutlich pessimistischer ist Andrei S. Markovits. Er sagt: "Fußball gehört nicht zur amerikanischen Sportkultur und wird es auch in den nächsten 50 Jahren nicht tun." Der Sportsoziologe und Politologe an der Universität von Michigan verfolgt die MLS und den US-Sport seit Jahren und weiß: Sportkultur in den USA ist das, was zwischen den Spielen läuft, also wenn der Ball nicht rollt. Und hier existiert der Fußball eigentlich gar nicht. "Fußball ist zwar beliebt als Kinder- und Jugendsport, wird es in näherer Zukunft aber weiterhin nicht mit den etablierten Sportarten aufnehmen können", ist Markovits überzeugt. Etabliert sind die sogenannten "Big Four", nämlich American Football, Baseball, Basketball und Eishockey.

Die Aussagen des US-Wissenschaftlers stehen ganz im Gegensatz zum Handeln der internationalen Top-Clubs in den vergangenen Jahren. Diese eröffnen eigene feste Dependancen in Amerika, zuletzt etwa der FC Bayern München in New York. In der Hoffnung, in den USA künftig das große Geld machen zu können, gehen Clubs aus den Fußball-Profiligen in England, Spanien oder Deutschland in den Sommermonaten auf Tourneen durch Amerika. Ein Freundschaftsspiel in Michigan zwischen Manchester United und Real Madrid sahen 2014 fast 110.000 Zuschauer. Das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien hatte mit 26,5 Millionen mehr TV-Zuschauer in den USA als ein Finalspiel der Basketball-Profiliga NBA. Von derlei Zahlen ist die MLS noch weit entfernt. In der Saison 2016 stellte die Liga mit 21.692 Zuschauern pro Spiel aber immerhin einen neuen Zuschauerrekord auf - auch, weil an vielen Standorten inzwischen reine Fußballarenen gebaut wurden. Verloren sich vorher oft nur wenige Tausend Fans in die meist riesigen Football-Stadien, so kommt nun schneller Stimmung auf.

Die Besucherzahlen steigen seit dem Strategiewechsel kontinuierlich. Die Liga steht hier mittlerweile sogar besser da als die italienische Serie A und die Ligue 1 in Frankreich. Es gibt heute sogar einige Ultra-Gruppen wie die des aktuellen Meisters Seattle Sounders, die mit aufwendigen Choreografien ihre Teams anfeuern.

TV-Vertrag bringt 720 Millionen

In der laufenden Saison spielen mit Atlanta United und Minnesota United gleich zwei neue Clubs in der MLS. Insgesamt 22 Teams kämpfen um den Titel, aufgeteilt in die Conferences Ost und West. Bis 2020 soll die Liga nach Plänen von Commissioner Don Garber, dem Boss der MLS, mindestens 24 Clubs umfassen. Um die zu vergebenden Plätze bewerben sich derzeit Investoren aus zwölf Städten, trotz einer Aufnahmegebühr von 200 Millionen US-Dollar.

Die Strategie der MLS ist klar: Sie will bei möglichst vielen Menschen vor Ort präsent sein und sich so im nationalen Bewusstsein verankern. Das soll auch über eine breite TV-Abdeckung gelingen. 2015 trat ein neuer TV-Vertrag der MLS mit ESPN, FOX Sports und Univision in Kraft, der dem Liga-Verband bis 2022 jährlich 90 Millionen USDollar einbringen wird - insgesamt also 720 Millionen US-Dollar in acht Jahren. Auch wenn die TV-Erlöse von denen anderer großer US-Sportligen noch meilenweit entfernt sind, bedeutet die neue Vereinbarung immerhin eine Verdreifachung der vorherigen Fernsehgelder.

