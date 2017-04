Passagier wird entschädigt United Airlines schließt Vergleich nach Rauswurf

Zur Großbildansicht AFP Der Fall des mit Gewalt aus einer United-Maschine entfernten Fluggastes hatte vor Flughäfen in den USA zu Demonstrationen und scharfer Kritik gesorgt.

United Airlines hat sich nach eigenen Angaben mit dem rausgeworfenen Passagier in den USA gütlich geeinigt. Auch andere Reisende sollen von dem peinlichen Zwischenfall profitieren.

In der Affäre um den Rauswurf eines Passagiers hat die US-Fluggesellschaft United Airlines einen Vergleich mit dem Betroffenen erzielt. Das teilte der Anwalt des Fluggasts am Donnerstag in Chicago mit. Im Rahmen des außergerichtlichen Kompromisses sei vereinbart worden, dass die Details der Entschädigung vertraulich bleiben. United bestätigte eine gütliche Einigung mit dem Kunden.

Angestellte des Unternehmens hatten den Mann kürzlich von der Flughafenpolizei aus einer überbuchten Maschine zerren lassen, weil er seinen Platz nicht hatte räumen wollen. Das rüde Vorgehen gegen den Mann, der sich laut seinem Anwalt die Nase brach, zwei Zähne verlor und eine Gehirnerschütterung erlitt, hatte weltweit Empörung hervorgerufen.

United teilte zudem mit, dass Passagiere, die freiwillig ihre Plätze aufgeben, künftig eine Pauschale in Höhe von bis zu 10.000 Dollar gezahlt bekommen. Bisher lag das Limit bei 1350 Dollar.

Nachrichtenticker