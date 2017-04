Wut gegen Fluglinie ebbt nicht ab United-Passagier bereitet nach Rauswurf Klagen vor

United-Airlines-Chef Oscar Munoz hatte sich für den Vorfall entschuldigt: "Das wird nie wieder passieren", versprach er zugleich. Für den gewaltsamen Rauswurf eines Fluggastes einer überbuchten Maschine habe er sich "geschämt". Der Manager sprach von einem "Systemfehler".

Videos von dem Vorfall hatte sich in den sozialen Netzwerken schnell verbreitet, wurden millionenfach geteilt und hatten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Gegen die Fluggesellschaft kursierten Hunderte Boykottaufrufe. Die Aktie brach zeitweilig um 4 Prozent ein.

Gestern noch demonstrierten vor dem Flughafen von Chicago Menschen mit Transparenten: "Schlag Deinen Wettbewerber und nicht Deine Kunden." Eine Demonstrantin zeigte sich entsetzt: "Sie haben ihn behandelt wie ein Tier", rief sie verärgert in einem TV-Team entgegen. "Wir lassen uns nicht wie Tiere behandeln."

David Dao sieht das offenbar genauso. Nachdem Sicherheitsleute den Arzt aus dem Flugzeug geschleift und dabei auch noch verletzt hatten, hat der betroffene Passagier die Basis für mögliche Klagen gelegt.

Seine Anwälte ersuchten am Mittwoch ein Gericht im US-Bundesstaat Illinois, die Sicherung von relevanten Dokumenten und Überwachungsvideos anzuordnen. Dazu gehörten auch Passagierlisten und Tonaufnahmen aus dem Cockpit.

Dao war am Sonntag mit Gewalt aus einer überbuchten United-Maschine auf dem Großflughafen O'Hare in der Nähe von Chicago gezerrt worden, nachdem nicht ausreichend Gäste sich bereit erklärt hatten, ihren Sitzplatz für zusätzliches Personal der Fluggesellschaft zu räumen. Dao hatte argumentiert, dass er nicht aussteigen könne, da er rechtzeitig am nächsten Tag bei seinen Patienten vor Ort sein müsse. Das Sicherheitspersonal konnte der Asiate damit nicht überzeugen. Sie zerrten ihn von seinem Sitz und schleiften den Arzt durch den schmalen Gang zum Ausgang.

