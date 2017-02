Erster CEO kündigt Zusammenarbeit mit Trump auf Uber-Chef Kalanick verlässt Trumps Wirtschaftsrat

Der Gründer und Chef des Fahrdienstes Uber, Travis Kalanick, hat seinen Posten im Wirtschaftsrat des US-Präsidenten Donald Trump abgegeben.

Chefs von US-Wirtschaftsunternehmen pflegen eher einen pragmatischen Umgang mit der Macht. Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl haben viele von ihnen ihre Warnungen aus dem Wahlkampf zurückgestellt. Einige sind zu ersten Beratungen mit dem US-Präsidenten nach New York geeilt, und einige wenige, darunter Uber-Chef Travis Kalanick und Tesla-Chef Elon Musk, hat Trump sogar in eine Art Wirtschafts-Beraterstab berufen.

Doch nun hat Kalanick offenbar seinen Posten im Beraterstab wieder aufgegeben. Der Uber-Chef habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass er Trumps "Advisory Concil" wieder verlasse, berichtete die Washington Post am Donnerstag.

Hintergrund für Kalanicks Rückzug sind offenbar wachsende Proteste von Uber-Kunden, die dazu aufgerufen hatten, Uber zu boykottieren. Der Druck auf Kalanick wurde noch dadurch verschärft, dass Tax-Fahrer in New York aus Protest gegen Trumps Einreisestopp für Bürger aus neun muslimischen Ländern einen Taxi-Streik organisiert hatten. Uber-Fahrer wurden als Streikbrecher wahrgenommen - zumal Kalanick seit der Berufung in den Beraterstab eine Nähe zum Präsidenten attestiert wurde.

Dieses Risiko, auch politisch als "Trump-Guy" zu gelten, wollte Kalanick dann offenbar doch nicht auf sich nehmen. Es ist der erste Rücktritt eines namhaften US-Wirtschaftslenkers aus Trumps Beraterkreis. Einen Kommentar aus der Trump-Administration gab es zunächst nicht.

