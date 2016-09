Turkish Airlines, Aeroflot und Co Anschluss gesucht - die Aufsteiger der Luftfahrt

Zur Großbildansicht REUTERS Aeroflot-Maschine am Boden: Stabile politische Verhältnisse wichtiger denn je

Mit einer Serviceoffensive und viel Marketing haben Turkish Airlines und Aeroflot zur Spitze aufgeschlossen. Doch die politische Lage könnte den Höhenflug beenden.

13





Ziya Taskent ist selbstbewusst, und er hat Grund dazu. "Nach europäischen Maßstäben gehören wir bereits zur Luftfahrtelite", sagt der Marketingchef von Turkish Airlines. Die Zahlen geben ihm recht: Binnen weniger Jahre hat sich die rückständige Ex-Staatsfluglinie der Türkei zum wichtigen Akteur auf dem Kontinent entwickelt. Mit 333 Maschinen unterhält die grundrenovierte Airline eine der größten Flotten der Welt, allein in Deutschland bedient sie 14 Flughäfen.

Bei Flugkomfort und Service erhalten die Istanbuler seit Jahren Bestnoten - so auch im mm-Ranking. Besonders loben die Reisenden das Unterhaltungsprogramm sowie das Essen, in ihren Augen hat Turkish die beste Businessclass Europas (siehe Tabelle).

Selbst bei der Pünktlichkeit verteilen die Kunden gute Zensuren, obwohl die Linie zu den am häufigsten verspäteten Anbietern zählt. "Turkish hat einen hohen Anteil an Urlaubs- und Familienreisenden", sagt Studienleiter Oliver Toman. "Denen kommt es nicht auf die Minute an."

Einen ähnlichen Steigflug hat Aeroflot hingelegt. Anfang 2009 schlingerte der einstige Stolz der Sowjetunion in die Krise, dann griff der russische Staat ein - und Aeroflot an. Mit einer runderneuerten Flotte und einer Marketing- und Serviceoffensive gelang die Wende - zumindest bei den Kunden. In der Economyclass erhält die Fluggesellschaft das Prädikat "Exzellent". Anders als Turkish Airlines hat Aeroflot seine Beliebtheit aber bisher nicht in wirtschaftlichen Erfolg verwandeln können. 2015 flog Aeroflot einen Verlust von knapp 90 Millionen Euro ein.

Beide Aufsteiger verdanken ihren Phönix-aus-der-Asche-Effekt den jeweiligen Regierungen ihrer Länder, ohne deren Subventionen sie wohl nicht mehr existieren würden. Ein Umstand, auf den Wettbewerber gern hinweisen.

Politische Risiken

Für die Zukunft haben sich beide große Ziele gesetzt: Aeroflot will bis 2025 zu den fünf größten Anbietern Europas gehören, Turkish kündigt nahezu im Monatsrhythmus die Eröffnung neuer Strecken an. Doch die aktuelle politische Lage könnte den Aufstieg der beiden jäh stoppen. Die internationalen Sanktionen haben zu einer Krise im für Aeroflot wichtigen russischen Heimatmarkt geführt. Die Auslastung der Maschinen sinkt, die Verluste steigen.

Turkish Airlines leidet unter der angespannten Situation in der Türkei. Terroranschläge, Putschversuch, Ausnahmezustand: All das ist Gift für den Tourismus. Die Urlauberzahlen sinken, im ersten Halbjahr 2016 hat Turkish einen Verlust von 500 Millionen Euro eingeflogen. Doch das Management hält an seinem Expansionskurs fest. "Wir werden unseren Service weiter verbessern und unseren Kunden eines der besten Streckennetze der Welt anbieten", sagt Marketingchef Taskent. "Egal was passiert."

Die besten Airlines 2016 Über den Wolken: manager magazin und Statista haben untersucht, welche Fluglinien ihre Kunden begeistern - und welche enttäuschen. 8000 Passagiere wurden befragt - zum Beispiel nach Servicequalität, Flugkomfort und nach den besten Airlines auf bestimmten Strecken. Beim Thema Flugkomfort in der Economyclass setzten sich Emirates vor Singapore Airlines durch. In der Businessclass führen Qatar Airways und Singapore Airlines vor Emirates das Ranking an. Die Deutsche Lufthansa schafft es nur in der Businessclass in die Top Ten. Beim Thema Service an Bord siegte Singapore vor Emirates in der Economy-Klasse. In der Business-Class gewann die japanische Ana All Nippon vor Singapore. Diese Airlines haben sich auf den Asien-Strecken als beste Anbieter durchgesetzt. Emirates, Singapore und Cathay Pacific vorn: Die besten Fluggesellschaften auf den Südostasien-Strecken. In Deutschland hat sich Lufthansa als beste Inland-Airline durchgesetzt. Auf innereuropäischen Strecken spielen die griechische Aegean Airlines, die russische Aeroflot und die Deutsche Lufthansa in der Economy-Class vorne mit. In der Businessclass setzten sich Turkish Airlines und British Airways vor Lufthansa durch. Die besten Fluggesellschaften auf Transatlantikstrecken: Bei der Destination Nordamerika sind Singapore, KLM, Lufthansa, Emirates, Air France und British Airways besonders beliebt. Geht es nach Südamerika, sind KLM (Economy) und Lufthansa (Business) Sieger des Rankings. Und das Gesamtergebnis? Welche Fluggesellschaften sind die besten über alle Buchungsklassen und Destinationen hinweg?

Das Ergebnis finden Sie in dieser Übersicht (pdf)

Das Gesamtranking der besten Airlines finden sie hier als PDF-Dokument.

Alle Artikel und Hintergründe zu Luftfahrt

Reise

Mehr manager magazin Zur Startseite