Türkische Währung Lira schwächelt, Trump droht Erdogan

Zur Großbildansicht REUTERS Türkische Lira: Kursrutsch zum Dollar

Seit Wochen hält der Kurssturz der türkischen Lira die Finanzmärkte in Atem. Beobachter fürchten, dass ein weiterer Kursrutsch der türkischen Landeswährung auch die Währungen anderer hoch verschuldeter Schwellenländer wie Argentinien oder Brasilien belasten könnte. Umso größer die Erleichterung, als die Lira vor einigen Tagen zu einer Erholung ansetzte.

Doch am Dienstag geriet die türkische Landeswährung erneut unter Druck. Stand der Lira-Kurs am Montag noch auf 6,0865 gegenüber dem Dollar, liegt er am Dienstagmorgen bereits auf knapp 6,20 Lira. Anlass für die Kursschwäche waren neue Drohungen von US-Präsident Trump in Richtung Türkei und deren Präsident Recep Tayip Erdogan. Von ihrem Rekordtief aus der vergangenen Woche bei 7,24 Lira für einen Dollar ist die Währung jedoch noch ein Stück entfernt.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagte Trump, er sei sehr enttäuscht darüber, wie sich die Türkei verhält. Seiner Meinung nach habe er mit Erdogan eine Abmachung gehabt. Demnach half Trump nach eigenen Worten dabei, Israel zu überreden, eine türkische Bürgerin freizulassen. Im Gegenzug sei er davon ausgegangen, dass Erdogan den inhaftierten Pastor Andrew Brunson freilassen werde. Jetzt erwarte er, dass Erdogan seinen Teil der Abmachung einhalte. Er möge die Türkei und habe bislang eine "sehr gute Beziehung" zu Präsident Recep Tayyip Erdogan gehabt. "Aber das kann keine Einbahnstraße sein. Das ist für die USA nicht länger eine Einbahnstraße." Trump betont, es werde keine Zugeständnisse gegenüber der Türkei geben.

Erdogan spricht von Wirtschaftskrieg gegenüber der Türkei

Die türkische Regierung hat dementiert, jemals einer Freilassung Brunsons zugestimmt zu haben. Türkische Behörden verdächtigen Brunson, Putschisten unterstützt zu haben. Auf Trumps Äußerungen reagierten die Türkischen Regierungsvertreter zu Beginn des bis Samstag dauernden muslimischen Opferfestes Eid al-Adha nicht.

Am Montag hatte Erdogan bekräftigt, gegen sein Land werde ein Wirtschaftskrieg geführt. Mit dem Verfall der Landeswährung solle die Türkei in die Knie gezwungen werden. Der Konflikt zwischen den Regierungen in Washington und Ankara hatte in den vergangenen Wochen zu einem massiven Kursverfall der türkischen Landeswährung geführt. Die Türkei fordert die Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen durch die USA, den die Regierung in Ankara als Drahtzieher des Putschversuchs vom Sommer 2016 ansieht. Die USA haben die Forderung bisher stets zurückgewiesen.

Darüber, dass die im Zuge dieses Konflikts verhängten Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei wirtschaftlichen Schaden auch in anderen Ländern anrichten könnten, mache sich Trump jedoch keine Sorgen, betonte er gegenüber Reuters. Bei der von Trump ebenfalls gescholtenen US-Notenbank wird die wirtschaftliche Lage des wichtigen Schwellenlandes und G20-Mitglieds Türkei mittlerweile weniger gelassen eingeschätzt.

"Die Situation in der Türkei ist signifikant", sagte der Fed-Chef von Atlanta, Raphael Bostic. "Der Kursverfall der Lira, die Abwertung, war schnell, und die Geschwindigkeit der Veränderung hat eine Menge Leute überrascht - auch uns." Es sei definitiv etwas, worüber sich die Federal Reserve Sorgen mache. Bisher reiche es aber nicht aus, um seine Meinung zu ändern, dass die Fed ein drittes Mal in diesem Jahr die Zinsen erhöhen sollte. Trump kritisierte im Reuters-Interview genau diese Zinserhöhungen in den USA.

mit reuters und dpa