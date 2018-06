Die von Steve Kirchhoff 2013 gegründete Unternehmensgruppe steht für eine geballte strategische und operative Expertise in Sachen digitale Transformation. Next Digital basiert auf zwei Säulen: Zum einen bietet sie Strategie- und Managementberatung in Sachen Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, zum anderen hilft sie bei der Vermarktung. Kirchhoff und sein Team begleiten ihre Kunden meistens über viele Monate oder Jahre, denn, so der Gründer, "innerhalb kurzer Zeit ist die digitale Transformation nicht zu schaffen."