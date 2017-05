Ein Toter und mehrere Verletzte Auto rast in Menschenmenge am New Yorker Times Square

Zur Großbildansicht AFP Times Square in New York (Archiv)

In New York ist ein Auto am Times Square in eine Menschenmenge gerast und hat nach ersten Angaben mehrere Personen verletzt. Ein Reuters-Reporter zählte am Donnerstag mindestens zehn Menschen, die vor Ort behandelt wurden. Die Polizei riegelte die Umgebung ab. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar.

Nach Angaben des Senders NBC wurde eine Person von dem Wagen erfasst und getötet, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei erklärte in einer ersten Stellungnahme, dass man zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgehe. Der Fahrer wurde nach Augenzeugenberichten festgenommen.

