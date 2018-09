Gefallenes Hype-Start-up Theranos ist bald Geschichte - diese Superreichen haben Millionen in den Sand gesetzt

Zur Großbildansicht AP Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes (Archivaufnahme, November 2015)

Theranos, das Bluttest-Start-up, dem Ermittler den größten Betrug der Silicon-Valley-Geschichte vorwerfen, steht vor der endgültigen Auflösung. Das berichtet das "Wall Street Journal" auf Grundlage einer E-Mail von Neu-Chef David Taylor an die Anteilseigner des Unternehmens.

Die meisten der mittlerweile nur noch zwei Dutzend Angestellten des gefallenen Hype-Start-ups (vor zweieinhalb Jahren waren es noch etwa 800) hätten am 31. August ihren letzten Arbeitstag gehabt, schreibt das "Journal" weiter; Taylor und "eine Handvoll unterstützender Mitarbeiter" blieben noch einige Tage länger an Bord.

Theranos habe in den vergangenen Monaten händeringend nach neuen Kapitalquellen gesucht, schreibt Taylor in der nun veröffentlichten E-Mail, und dabei auch über einen möglichen Verkauf des Unternehmens verhandelt.

Daraus sei allerdings nichts geworden, "nun haben wir keine Zeit mehr." Theranos' Patente gingen nun an die New Yorker Private-Equity-Firma Fortress, der das Unternehmen aktuell 65 Millionen Dollar schulde. Das verbleibende Bargeld des Unternehmens werde in den kommenden sechs bis zwölf Monaten unter anderen Kreditgebern aufgeteilt.

Den prominenten Investoren, die einst hunderte Millionen Dollar in Theranos gepumpt hatten, bleibe derweil nichts. Noch-CEO Taylor verspricht in seiner Mail immerhin "eine Kopie der Bescheinigung der Unternehmensauflösung, für die Steuer." Welche Promis laut "WSJ" wie viel Geld bei Theranos versenkt haben - eine Übersicht:

Diese Superreichen hat das Theranos-Desaster ein Vermögen gekostet Das Hype-Start-up Theranos hatte Gründerin Elizabeth Holmes kurzzeitig zur Buchwert-Milliardärin gemacht. Mittlerweile ist vom einstigen Glanz nichts mehr übrig - und auch andere Vermögen hat das Start-up-Desaster in Mitleidenschaft gezogen: Eine Reihe von Milliardären hätten insgesamt über 600 Millionen Dollar in Theranos investiert und verloren, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Darunter sind die Waltons, die Familie des Wal-Mart-Gründers Sam Walton. Sie hätten 150 Millionen Dollar in Theranos investiert - die Anteile seien nun "praktisch wertlos", so das WSJ. Ebenfalls investiert war Medien-Tycoon Rupert Murdoch: Er hatte ursprünglich 125 Millionen Dollar in Theranos gesteckt, seine Anteile Anfang 2017 aber für einen symbolischen Dollar an das Unternehmen zurückverkauft. Weil das Start-up ihm später weitere vier Millionen Dollar gezahlt habe, beziffert das "Journal" Murdochs Verlust mit 121 Millionen Dollar. 100 Millionen Dollar kamen vom Konto der Familie von US-Bildungsministerin Betsy DeVos. "Zu sagen, dass sie hochgradig unzufrieden mit Theranos als Unternehmen und Investment sind, wäre eine Untertreibung", zitiert das WSJ den COO der DeVos-Holding Windquest Group. Ebenfalls 100 Millionen Dollar habe die Milliardärsfamilie Cox aus Atlanta verloren (im Bild: Anne Cox Chambers bei der Verleihung eines französischen Ordens 2009). Auch der einstige reichste Mann der Welt, Mexikos Telekom-Tycoon Carlos Slim, hat laut den vom WSJ eingesehenen Dokumenten in Theranos investiert. Sein Verlust: immerhin 30 Millionen Dollar. 20 Millionen Dollar hat das Start-up die Familie Oppenheimer gekostet, ehemalige Eigner des Diamantenunternehmens De Beers (im Bild: Jonathan Oppenheimer auf der Sun-Valley-Konferenz im Jahr 2010). Relativ glimpflich davongekommen ist derweil Robert Kraft: Der milliardenschwere Besitzer des Football-Teams New England Patriots hat laut "Journal" nur eine Million Dollar mit seinem Theranos-Investment in den Sand gesetzt.

Das "Journal" nennt Theranos "ein Symbol der Exzesse des aktuellen Technologie-Booms": Die enigmatische Gründerin Elizabeth Holmes hatte mit dem Versprechen umfangreicher Bluttests reichen Privatleuten hunderte Millionen Dollar entlockt, ihr Unternehmen auf eine Bewertung von 9 Milliarden Dollar getrieben und weitere Wirtschafts- und Politpromis an Theranos gebunden. Im Oktober 2015 hatte das "WSJ" erstmals über Zweifel an den Test-Methoden berichtet. Mittlerweile sind Holmes und ihre ehemalige Nummer 2, Sunny Balwani, wegen schweren Betrugs angeklagt.

luk