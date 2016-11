Betriebsgewinn steigt weiter US-Geschäft treibt Telekom weiter an

Zur Großbildansicht DPA Vor allem in den USA erfolgreich: Die Telekom legte erfreuliche Quartalszahlen vor

Der Kundenansturm bei der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US lässt bei der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen die Kassen klingeln. Das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) sei im dritten Quartal um 7,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Bonner Konzern am Donnerstag mit. Der Umsatz zog um knapp 6 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro an. Analysten hatten bei 18,04 Milliarden Euro Umsatz mit 5,49 Milliarden Euro Betriebsgewinn gerechnet. T-Mobile US - der drittgrößte Handynetzbetreiber der Vereinigten Staaten - steigerte die Zahl der Kunden im gleichen Zeitraum um zwei Millionen auf über 69 Millionen.

Für dieses Jahr erwartet die Telekom eine Steigerung des Free Cash Flow um 8 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda soll 2016 bei konstanten Wechselkursen unverändert 21,2 Milliarden Euro erreichen nach 19,9 Milliarden Euro 2015.

Die Zahlen der Telekom gaben den Aktien des Konzerns an der Börse Auftrieb. Die T-Aktien legten schon vorbörslich überdurchschnittlich zu. Sie gewannen bei Tradegate zuletzt 1,92 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

