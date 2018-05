Streit mit USA um Sanktionen Swiss Re dementiert Rückzug aus dem Iran

Nach dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo die "härtesten Sanktionen der Geschichte" gegen die Islamische Republik angekündigt, sollte die Regierung in Teheran keinen Kurswechsel vollziehen. Auch Unternehmen, die weiter im Iran investiert sind, müssen den Bannstrahl aus dem Weißen Haus fürchten.

Erste Konzerne überlegen daher bereits, welche Optionen ihnen noch bleiben, das eigene Geschäft im Iran fortzuführen. Man warte derzeit auf weitere Anweisungen sowohl der amerikanischen als auch der europäischen Behörden, sagte etwa eine Swiss-Re-Sprecherin auf Anfrage der schweizerischen Nachrichtenagentur AWP.

Das Problem: Die EU-Kommission erwägt, europäische Firmen zu bestrafen, wenn sie den US-Sanktionen folgen, hat den Firmen aber zugleich Unterstützung zugesagt. Die EU möchte die Vereinbarung mit dem Iran retten und muss dafür trotz US-Sanktionen wirtschaftliche Anreize für den Iran aufrechterhalten.

Zuvor hatte die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur "Mehr" berichtet, dass sich das Unternehmen definitiv aus dem Iran zurückziehen werde. Dies sei so "nicht korrekt", verneinte die Sprecherin. Vielmehr prüfe Swiss Re derzeit die Auswirkungen des angekündigten Rückzugs der USA auf ihr Geschäft in dem Land. Ein definitiver Entscheid sei jedoch noch nicht gefallen.

US-Außenminister droht Iran mit "härtesten Sanktionen in der Geschichte"

US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai im Alleingang den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal erklärt. Er setzte Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft. In dem Abkommen von 2015 verpflichtet sich die internationale Gemeinschaft, Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben. Im Gegenzug soll ausgeschlossen werden, dass der Iran Atomwaffen entwickelt.

Die jüngst wieder eingesetzten Sanktionen gegen Teheran seien erst der Anfang, sagte Pompeo in Washington. Der Stachel der Sanktionen werde sehr schmerzhaft sein. "Der Iran darf niemals einen Freibrief haben, um den Nahen Osten zu dominieren", sagte Pompeo in einer Rede vor der konservativen Heritage Stiftung. Die USA wollten weiter mit Verbündeten in der Region zusammenarbeiten, um den Iran zurückzudrängen.

