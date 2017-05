Steuererklärung, Verspätungszuschlag, Zwangsgeld Mehr Zeit für die Steuererklärung - doch zu langes Warten wird teuer

Zur Großbildansicht DPA Steuererklärung: Ab dem Jahr 2019 (also für die Steuererklärung 2018) können sich Steuerzahler etwas mehr Zeit lassen

Wer muss wann die Steuererklärung abgeben? Was ändert sich in naher Zukunft durch die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens? Und welche Folgen drohen, wenn man die Frist versäumt? Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) gibt Auskunft.

Bei der aktuell anstehendenSteuererklärung für das Jahr 2016 bleibt noch alles beim Alten. Konkret: Wer die Steuererklärung 2016 einreichen muss und sie selbst macht, hat dafür bis zum 31. Mai 2017 Zeit. Doch was passiert, wenn dieser Termin versäumt wird? In diesem Fall startet ein mehrstufiger Prozess, der am Ende recht teuer werden kann:

1. Schritt: Lässt sich der 31. Mai 2017 aus wichtigen Gründen - etwa wegen Krankheit, fehlender Unterlagen oder eines beruflichen Auslandsaufenthalts - nicht halten, kann man das Finanzamt schriftlich unter Angabe der jeweiligen Gründe um einen Aufschub bitten. In der Regel stimmt der Fiskus zu und gewährt eine Fristverlängerung bis zum 30. September 2017.

2. Schritt: Wird der 30. September 2017 auch versäumt, schickt das Finanzamt eine Erinnerung, in der normalerweise ein weiteres Abgabedatum genannt wird. Bereits ab diesem Schritt kann die Behörde einen Verspätungszuschlag festsetzen. Dabei gilt grundsätzlich: Je später die Steuererklärung eingereicht wird, desto höher kann der Verspätungszuschlag ausfallen. Generell kann er bis zu zehn Prozent des letztendlich festgesetzten Steuerbetrags, höchstens aber 25.000 Euro betragen.

3. Schritt: Klappt es auch mit dem neu festgesetzten Datum nicht, kommt eine "Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärung unter Androhung eines Zwangsgeldes" inklusive der Nennung eines letzten Abgabetermins ins Haus.

4. Schritt: Werden alle vorgegebenen Termine ignoriert, hat das einen Bescheid über die Festsetzung eines Zwangsgelds zur Folge. Jetzt kann der Fiskus also die Besteuerungsgrundlage schätzen und einen entsprechenden Steuerbescheid erlassen, ohne je eine Steuererklärung gesehen zu haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach fällt diese Schätzung zu Ungunsten des Steuerzahlers aus. Er zahlt also mehr, als er eigentlich müsste. Und noch etwas kommt hinzu: Die Zahlung des fälligen Zwangsgelds befreit den Steuerzahler nicht von der Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben.

Gelten die Termine und Verfahrensschritte für alle, die eine Steuererklärung abgeben müssen?

Antwort: Nein! Wer sich zum Beispiel professionelle Hilfe bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater holt, hat mehr Zeit: Er oder sie kann die aktuell anstehende Steuererklärung 2016 bis zum 31. Dezember 2017 einreichen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Mehr Zeit für die Steuererklärung - doch zu langes Warten wird teuer

Mehr Zeit für die Steuererklärung - doch zu langes Warten wird teuer 2. Teil: Zwei Monate mehr Zeit für die Steuererklärung 2018 - und automatisierte Zuschläge

Nachrichtenticker