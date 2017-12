Anteile an PSG und KAP könnten verkauft werden Steinhoff prüft Anteilsverkäufe - wird das reichen?

Poco

Der wegen möglicher Bilanzfälschungen unter Druck geratene Poco-Mutterkonzern Steinhoff könnte Insidern zufolge durch Anteilsverkäufe seine Liquidität absichern. Die Nummer zwei im weltweiten Möbelhandel hinter Ikea erwäge die Veräußerung von Aktienpaketen der Investmentfirma PSG Group und dem Logistikunternehmen KAP Industrial, sagten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Steinhoff ist bei beiden Unternehmen größter Einzelaktionär.

Die Anteile sind aktuell an der Börse knapp 1,4 Milliarden Euro wert. Interimschef und Großaktionär Christoffel Wiese hatte bereits angekündigt, sich von Randgeschäften trennnen zu wollen. Steinhoff Börsen-Chart zeigen hält rund 39 Prozent an KAP und 24 Prozent an PSG.

In Südafrika wird die Affäre um fragwürdige Bilanzierungen bei Steinhoff, über die manager magazin bereits im September berichtet hatte, derweil zum Politikum. Verantwortliche des deutsch-südafrikanischen Einzelhandelskonzerns sollen Anfang kommenden Jahres vor dem Parlament erscheinen und Rechenschaft ablegen, wie es in einer Presseerklärung der Regierung Südafrikas hieß.

Der Vorsitzende des Parlaments, Themba Godi, forderte darin zudem die Ermittler auf, dringend die Sachverhalte um Steinhoff zu überprüfen. Das Ansehen des Landes stehe auf dem Spiel. Auch das südafrikanische Handelsministerium teilte mit, es wolle sich mit dem Fall beschäftigen.

Anleger griffen am Dienstag bei Steinhoff wieder zu. Die MDax Börsen-Chart zeigen -Aktie stieg den zweiten Tag infolge und kletterte um 35,6 Prozent auf 79 Cent. Nach dem Abgang des langjährigen Vorstandschefs Markus Jooste und dem Verdacht der Bilanzfälschungen hatten die Papiere in der vergangenen Woche 85 Prozent und damit 12,6 Milliarden Euro an Wert eingebüßt.

Aufstieg und Fall des Möbel-Giganten aus dem Ammerland Turbulente Zeiten beim Möbelriesen Steinhoff, Mutterfirma des Einrichtungsdiscounters Poco: Der Aktienkurs ist eingebrochen, Staatsanwälte untersuchen Unregelmäßigkeiten in der Bilanz. Eine mehr als 50 Jahre alte Erfolgsgeschichte gerät damit ins Wanken. Der Chef ist schon weg: Nach 20 Jahren an der Spitze des Managements hat Markus Jooste den Posten abgeben müssen. Noch vor drei Jahren war die Welt für Steinhoff in Ordnung: Firmengründer Bruno Steinhoff beim Börsengang in Frankfurt am Main. Der Börsen-Umzug von Johannesburg (Südafrika) nach Frankfurt trug der Tatsache Rechnung, dass Steinhoff den Großteil seines Umsatzes und seiner Gewinne in Europa erwirtschaftete. An der Börse zeigte sich auch Chefaufseher Christoffel "Christo" Wiese (zweiter von rechts). Der südafrikanische Multimilliardär hat Jooste inzwischen als Interimschef beerbt. Die Geschichte des mysteriösen Unternehmens begann im idyllischen Ammerland (im Bild: Badesee in Nethen). Dort gründete Bruno Steinhoff 1964 das Vorgängerunternehmen des heutigen Konzerns, die "Bruno Steinhoff Möbelvertretungen und -vertrieb". Schon bald strebte das Unternehmen danach, ein zweites Ikea zu werden. Ein Erfolgsrezept: Importe billiger Möbel aus dem Ostblock. Die Schweden machten es ähnlich: Billy-Regale ließ der Konzern beispielsweise in der DDR fertigen - auch von Zwangsarbeitern. Nach und nach baute Steinhoff ein Imperium mit Fertigungsstätten in Osteuropa, Afrika, Australien und Großbritannien auf. Stars wie Daniela Katzenberg befeuerten das Wachstum in Kampagnen für Poco und andere Steinhoff-Marken. Bayern-Star David Alaba gab sich für eine Werbeoffensive zugunsten der österreichischen Tochter Kika her. "I bin a Kika" sagt er in einem Werbesport. Das Steinhoff-Portfolio wirkt seltsam heterogen: Zahlreiche Marken wie Puris, Conforama oder Abra Mele kamen in den vergangenen Jahren hinzu. Synergieeffekte sind für Branchenkenner in weit geringerem Maße zu erkennen als bei Ikea. Die Schweden haben ihre Produkte weltweit hochskaliert und vertreiben es weitgehend unter einer Marke. So unklar der operative Nutzen des Steinhoff-Sammelsuriums ist, desto klarer wird nach und nach der Nutzen für Bilanz und Steuerstrategie. Dubiose Transaktionen haben die Geschäftszahlen aufgebläht und zugleich Gewinne schmelzen lassen - zumindest dort, wo sie hoch zu versteuern wären. Auch um die hohe Bewertung von Poco in der Bilanz gibt es juristischen Streit. Das operative Geschäft läuft indes offenbar auch nicht rund. Vom Gewinn blieb nach Steuern zuletzt kaum echtes Geld übrig - der Netto-Cashflow sackte auf 13 Millionen Euro. Gestiegen sind indes die Nettoschulden - von 2,9 auf 6,5 Milliarden Euro. Der Vertrauensverlust an der Börse erwischt Steinhoff somit in einer denkbar ungünstigen Lage. Der Aktienkurs der im MDax notierten Aktie ist binnen einer Woche um mehr als 70 Prozent eingebrochen. Binnen 5 Handelstagen ist der Börsenwert von Steinhoff um rund 11 Milliarden Euro gesunken. Nun versucht das Unternehmen, durch Teilverkäufe an frisches Geld zu kommen.

Das Unternehmen ist an der Börse noch mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet. Moody's stufte die Papiere auf Ramschstatus von "B1" auf "Baa3" herunter. Die seit dem Sommer börsennotierte Steinhoff-Tochter Steinhoff Africa Retail, an der der Mutterkonzern 80 Prozent hält, wird derweil auf dem Parkett mit umgerechnet 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Gegen Steinhoff laufen in Deutschland bereits Ermittlungen wegen möglicher Bilanzfälschungen. Der Konzern hatte die Veröffentlichung der Geschäftszahlen wegen der Vorwürfe zuletzt verschoben.

