MDax-Konzern geht Bain Capital und Cinven Finanzinvestoren gelingt Kauf von Stada

Klarheit nach monatelangem Hickhack: Der MDax-Konzern Stada geht an zwei Finanzinvestoren.

Den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven ist der Kauf des Pharmaherstellers Stada (Grippostad, Ladival) geglückt. Ihnen seien mehr als die 63 Prozent der Aktien des MDax-Konzerns angeboten worden, die sie als Mindestschwelle für die Umsetzung der Transaktion angegeben haben, teilte Stada am Donnerstag mit und bestätigte damit entsprechende Informationen von manager-magazin.de.

Damit ist eine der spektakulärsten Übernahmeschlachten in Deutschland der vergangenen Jahre beendet. Bain Capital und Cinven waren mit ihrem ersten Anlauf vor rund zwei Monaten gescheitert undhatten danach die Mindestannahmeschwelle von 67,5 Prozent gesenkt sowie den Angebotspreis um 25 Cents auf 66,25 Euro erhöht. Ein möglichst großes Aktienpaket ist für die Investoren wichtig, um ihre strategischen Vorstellungen so ungebremst wie möglich durchsetzen zu können.

Vor dem ersten und zweiten Angebot hatten jeweils scharfe Konflikte in der Unternehmensführung das Unternehmen und den Verkaufsprozess belastet. So mussten etwa vor wenigen Wochen der damalige Vorstandschef Matthias Wiedenfels sowie sein Finanzvorstand Helmut Kraft das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Noch am Mittwochabend hatte der Stada-Kurs unter dem Angebotspreis gelegen - ein Beleg für die Unsicherheit unter Investoren, ob der Deal zustande kommt.

Das insgesamt 5,3 Milliarden Euro schwere Angebot der Finanzinvestoren galt als

Test, ob in Deutschland Finanzinvestoren überhaupt der Kauf größerer börsennotierter Unternehmen möglich ist. Zahlreiche Private-Equity-Investoren haben bei ihren Anlegern Milliarden eingesammelt, für die sie nun ihrerseits Investitionsmöglichkeiten suchen.

Stadas Vorstandsvorsitzender Engelbert Coster Tjeenk Willink sagte: "Wir sind froh, dass die Frage der zukünftigen Eigentümerstruktur nun geklärt ist. Mit der umfangreichen Branchenexpertise der neuen Eigentümer und ihrem Zugang zu einem weltweiten Netzwerk im Gesundheitswesen wird Stadas Position als global tätiges Pharmaunternehmen nachhaltig gestärkt." Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Ferdinand Oetker begrüßte die Entscheidung der Aktionäre.

