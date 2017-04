Später Frost im April Winzer retten Weinreben - mit Hubschraubern und Feuer

Zur Großbildansicht DPA Hubschrauber im Weinbaugebiet in Obersulm: Durch "tiefe Überflüge" sollen kalte und warme Luftschichten verwirbelt werden - dadurch soll die Temperatur am Weinberg um bis zu vier Grad Celsius steigen

Mit Hubschrauber-Einsätzen und Feuern im Weinberg gegen den Frost: Angesichts größerer Verluste bei der Weinlese im vergangenen Jahr hat das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium am Donnerstag Hubschrauber zum Schutz junger Reben vor Frost eingesetzt. Wie Agrarminister Peter Hauk (CDU) in Obersulm sagte, sollen so kalte und warme Luft ausgetauscht werden. Sogenannte Inversionswetterlagen, bei denen die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, können im Weinbau erhebliche Frostschäden verursachen.

"Wir können die Temperatur um bis zu vier Grad erhöhen", sagte Hauk. Die zweistündigen Flüge in 15 Metern Höhe seien aber nur bei leichtem Bodenfrost sinnvoll. Zunächst sind demnach zwei Tage für den Test auf rund 100 Hektar Land geplant.

Die Einsätze am Donnerstag und Freitag kosten insgesamt rund 40.000 Euro, das Land beteiligt sich zur Hälfte daran. Für den Rest kommen die Winzer auf, über deren Weinbaugebiete geflogen wird.

Feuer im Weinberg: "Viel Rauch, wenig Flammen, das ist das Beste"

Außer den kostspieligen Hubschraubereinsätzen gibt es noch eine weitere Methoden, um die Knospen der Weinreben gegen Frost zu schützen. Winzer des Sächischen Staatsweinguts Schloss Wackerbarth zünden zum Beispiel in mehreren Nächten Feuer in den Weinbergen an.

"Viel Rauch, wenig Flammen, das ist das Beste", erklärte Teamleiter Roy Paul am Donnerstag. Der Rauch, der durch die Weinberge ziehe, könne die Temperatur über dem Boden um ein bis zwei Grad steigen lassen. "Die können entscheidend sein, wenn die Knospe schon aufgegangen ist", so Paul.

Unter anderem entfachten die Weinbauern in der Nacht zum Donnerstag in einer besonders empfindlichen Lage in Priestewitz im Landkreis Meißen bis in die frühen Morgenstunden dutzende kleine Holz- sowie größere Strohfeuer. Auch noch in der Nacht zum Freitag sollen insgesamt rund 200 Weinbergsfeuer auf einer Fläche von rund 19 Hektar angezündet werden.

"Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir die Bestände damit retten können", sagte der Sprecher von Schloss Wackerbarth, Martin Junge.

la/dpa/reuters

Nachrichtenticker