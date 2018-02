Nach dem erfolgreichen Falcon-Heavy-Start So stark sind Elon Musks Raketen im Vergleich

"Hoffentlich schaffen wir es, dass die Öffentlichkeit wieder fasziniert von der Raumfahrt ist." Zumindest kurzfristig hat Elon Musk das Ziel, das er kurz vor dem Start seiner neuesten Rakete ausgab, erreicht: Millionen Menschen haben seit vergangenem Dienstag den erfolgreichen Erstflug der Falcon-Heavy-Rakete gesehen - und Millionen weitere live verfolgt, wie der rote Sportwagen, den sie ins All geschossen hat, langsam um die Erde drehte.

"Ich hatte das Bild einer gigantischen Explosion auf der Plattform im Kopf - Sie wissen schon, wo aus den Trümmern ein einzelnes Rad die Straße runterrollt und das Logo irgendwo mit einem Knall aufschlägt", sagte Musk am Dienstag nach dem Testflug. "Erfreulicherweise ist das nicht passiert." Die Mission sei (abgesehen von der Landung der zentralen Einheit) so gut gelaufen, wie man es sich nur habe wünschen können - "das war das Aufregendste, was ich jemals gesehen habe."

Ein roter Roadster im Weltraum - der Falcon-Heavy-Start im Video

Wie die Grafik zeigt, die Statista für manager-magazin.de erstellt hat, übertrifft die mögliche Nutzlast der Falcon-Heavy-Rakete alle anderen aktuell fliegenden Raketen bei weitem: 63,8 Tonnen soll Musks neuestes Raumschiff in einen erdnahen Orbit ("low earth orbit", LEO) bringen können; ihre kleine Schwester, die Falcon 9, ist für eine maximale LEO-Nutzlast von knapp 23 Tonnen ausgelegt.

In dieser Liga spielt auch die europäische Ariane-Rakete, die vom Weltraumbahnhof Kourou in Guyana startet. Die hier startenden Soyus-Raketen aus russischer Produktion bringen knapp 5 Tonnen Material ins All.

Die aktuell stärkste Rakete mag die Falcon Heavy also sein, von der stärksten aller Zeiten ist sie allerdings noch ein ganzes Stück entfernt: Die Saturn-V-Rakete, die etwa die Apollo-11-Astronauten im Jahr 1969 zum Mond brachte, konnte bis zu 140 Tonnen Material in einen erdnahen Orbit bringen. Zumindest örtlich trennt die beiden Gefährte allerdings wenig: Falcon Heavy ist am Dienstag von Lauchpad 39A des Kennedy Space Center in Florida gestartet - hier begann auch die Reise von Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins zum Mond.

